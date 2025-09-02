https://ria.ru/20250902/kitay-2039035470.html
В РСТ назвали ввод Китаем безвиза для россиян потрясающей новостью
2025-09-02T11:40:00+03:00
туризм
китай
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская туристическая отрасль считает, что введение Китаем безвизового режима для граждан РФ - потрясающая новость, которая изменит подход к туризму в Китае для россиян, сообщили РИА Новости в Российском союзе туроператоров (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум". Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что ведение безвизового режима может увеличить турпоток из РФ на 30-40%. "Отмена безвизового режима для россиян - это потрясающая новость, которая кардинально изменит подход к туризму в Китае для российских туристов", - сообщили в РСТ. Там считают, что поток туристов кратно возрастет.
китай
россия
