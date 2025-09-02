Рейтинг@Mail.ru
В РСТ оценили перспективы отмены Китаем виз для россиян
11:30 02.09.2025
В РСТ оценили перспективы отмены Китаем виз для россиян
В РСТ оценили перспективы отмены Китаем виз для россиян - РИА Новости, 02.09.2025
В РСТ оценили перспективы отмены Китаем виз для россиян
Отмена виз для россиян позволит Китаю еще набрать вес среди конкурентных туристических направлений: теперь не осталось сдерживающих факторов, сообщили РИА... РИА Новости, 02.09.2025
туризм
китай
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отмена виз для россиян позволит Китаю еще набрать вес среди конкурентных туристических направлений: теперь не осталось сдерживающих факторов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туроператоров (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум". Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Как подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это может увеличить турпоток из РФ на 30-40%. "Китай в последние два года стремительно набирал вес среди конкурентных туристических направлений, единственным сдерживающим фактором оставались визовые формальности и сложности... Безусловно, поток туристов кратно возрастет", - сообщили в РСТ.
китай, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Китай, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В РСТ оценили перспективы отмены Китаем виз для россиян

РСТ: отмена виз для россиян позволит КНР набрать вес в конкуренции за туристов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отмена виз для россиян позволит Китаю еще набрать вес среди конкурентных туристических направлений: теперь не осталось сдерживающих факторов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туроператоров (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум".
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Как подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это может увеличить турпоток из РФ на 30-40%.
"Китай в последние два года стремительно набирал вес среди конкурентных туристических направлений, единственным сдерживающим фактором оставались визовые формальности и сложности... Безусловно, поток туристов кратно возрастет", - сообщили в РСТ.
В АТОР дали прогноз по увеличению турпотока из России в Китай
ТуризмКитайРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
