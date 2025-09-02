https://ria.ru/20250902/kitay-2039033277.html

В РСТ оценили перспективы отмены Китаем виз для россиян

В РСТ оценили перспективы отмены Китаем виз для россиян - РИА Новости, 02.09.2025

В РСТ оценили перспективы отмены Китаем виз для россиян

Отмена виз для россиян позволит Китаю еще набрать вес среди конкурентных туристических направлений: теперь не осталось сдерживающих факторов, сообщили РИА... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T11:30:00+03:00

2025-09-02T11:30:00+03:00

2025-09-02T11:30:00+03:00

туризм

китай

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отмена виз для россиян позволит Китаю еще набрать вес среди конкурентных туристических направлений: теперь не осталось сдерживающих факторов, сообщили РИА Новости в Российском союзе туроператоров (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум". Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Как подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это может увеличить турпоток из РФ на 30-40%. "Китай в последние два года стремительно набирал вес среди конкурентных туристических направлений, единственным сдерживающим фактором оставались визовые формальности и сложности... Безусловно, поток туристов кратно возрастет", - сообщили в РСТ.

https://ria.ru/20250902/turpotok-2039029894.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)