Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин рассказал о проектах программы экономического коридора - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 02.09.2025 (обновлено: 06:38 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/kitay-2038987574.html
Си Цзиньпин рассказал о проектах программы экономического коридора
Си Цзиньпин рассказал о проектах программы экономического коридора - РИА Новости, 02.09.2025
Си Цзиньпин рассказал о проектах программы экономического коридора
Новый импульс сотрудничеству РФ, КНР и Монголии придали совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T06:22:00+03:00
2025-09-02T06:38:00+03:00
россия
си цзиньпин
китай
монголия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770477_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_3ac0003a8c141e20eab27562a3273208.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Новый импульс сотрудничеству РФ, КНР и Монголии придали совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине."Новый импульс трехстороннему сотрудничеству придали ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Китайская сторона это высоко ценит", - заявил он.Си Цзиньпин также отметил, что в последние годы под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество.
https://ria.ru/20250902/kitaj-2038987690.html
россия
китай
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770477_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_d20c0703e26913fa54a777214d35b50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, си цзиньпин, китай, монголия, в мире
Россия, Си Цзиньпин, Китай, Монголия, В мире
Си Цзиньпин рассказал о проектах программы экономического коридора

Си Цзиньпин заявил, что Россия, Китай и Монголия создают экономический коридор

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Новый импульс сотрудничеству РФ, КНР и Монголии придали совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине.
"Новый импульс трехстороннему сотрудничеству придали ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Китайская сторона это высоко ценит", - заявил он.
Си Цзиньпин также отметил, что в последние годы под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Китай готов укреплять политическое взаимодоверие с Россией и Монголией
06:26
 
РоссияСи ЦзиньпинКитайМонголияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала