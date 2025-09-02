https://ria.ru/20250902/kitay-2038987574.html

Си Цзиньпин рассказал о проектах программы экономического коридора

Си Цзиньпин рассказал о проектах программы экономического коридора - РИА Новости, 02.09.2025

Си Цзиньпин рассказал о проектах программы экономического коридора

Новый импульс сотрудничеству РФ, КНР и Монголии придали совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Новый импульс сотрудничеству РФ, КНР и Монголии придали совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине."Новый импульс трехстороннему сотрудничеству придали ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Китайская сторона это высоко ценит", - заявил он.Си Цзиньпин также отметил, что в последние годы под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество.

