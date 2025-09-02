https://ria.ru/20250902/kitaj-2039089768.html

Китай поддерживает Иран в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Пекин уважает право Ирана на мирное использование ядерной энергии, поддерживает Иран в защите государственного суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. "Китай ценит неоднократное подтверждение Ираном своего обязательства не разрабатывать ядерное оружие, уважает право Ирана на мирное использование ядерной энергии", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин "поддерживает Иран в защите его государственного суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства, а также в защите его законных прав и интересов посредством политических переговоров". По словам китайского лидера, китайско-иранские отношения выдержали испытание нестабильной международной обстановкой и продолжают стабильно и успешно развиваться. "Китай продолжит отстаивать справедливость, содействовать решению иранской ядерной проблемы, учитывающему законные интересы всех сторон, и неустанно прикладывать усилия для достижения прочного мира на Ближнем Востоке", - добавил глава КНР.

