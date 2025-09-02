Рейтинг@Mail.ru
Китай поддерживает Иран в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин
14:04 02.09.2025
Китай поддерживает Иран в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Китай поддерживает Иран в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.09.2025
Китай поддерживает Иран в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин
2025-09-02T14:04:00+03:00
2025-09-02T14:04:00+03:00
в мире
иран
пекин
китай
си цзиньпин
масуд пезешкиан
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Пекин уважает право Ирана на мирное использование ядерной энергии, поддерживает Иран в защите государственного суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. "Китай ценит неоднократное подтверждение Ираном своего обязательства не разрабатывать ядерное оружие, уважает право Ирана на мирное использование ядерной энергии", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин "поддерживает Иран в защите его государственного суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства, а также в защите его законных прав и интересов посредством политических переговоров". По словам китайского лидера, китайско-иранские отношения выдержали испытание нестабильной международной обстановкой и продолжают стабильно и успешно развиваться. "Китай продолжит отстаивать справедливость, содействовать решению иранской ядерной проблемы, учитывающему законные интересы всех сторон, и неустанно прикладывать усилия для достижения прочного мира на Ближнем Востоке", - добавил глава КНР.
иран
пекин
китай
в мире, иран, пекин, китай, си цзиньпин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Пекин, Китай, Си Цзиньпин, Масуд Пезешкиан
Китай поддерживает Иран в защите суверенитета, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай поддерживает Иран в защите государственного суверенитета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Си Цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Пекин уважает право Ирана на мирное использование ядерной энергии, поддерживает Иран в защите государственного суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Во вторник в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина и президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Флаги Ирана, Китая и России - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Иран, Россия и Китай призвали ООН не допустить санкции против Ирана
1 сентября, 17:59
"Китай ценит неоднократное подтверждение Ираном своего обязательства не разрабатывать ядерное оружие, уважает право Ирана на мирное использование ядерной энергии", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин "поддерживает Иран в защите его государственного суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства, а также в защите его законных прав и интересов посредством политических переговоров".
По словам китайского лидера, китайско-иранские отношения выдержали испытание нестабильной международной обстановкой и продолжают стабильно и успешно развиваться.
"Китай продолжит отстаивать справедливость, содействовать решению иранской ядерной проблемы, учитывающему законные интересы всех сторон, и неустанно прикладывать усилия для достижения прочного мира на Ближнем Востоке", - добавил глава КНР.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на работу АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Вчера, 10:58
 
В миреИранПекинКитайСи ЦзиньпинМасуд Пезешкиан
 
 
