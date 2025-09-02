Рейтинг@Mail.ru
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.09.2025
22:37 02.09.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях на севере и востоке Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.09.2025
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях на севере и востоке Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Во вторник тревога уже была объявлена в Киеве и ряде областей на севере Украины около 19.30 мск. Согласно данным ресурса на 22.27 мск, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
киев
украина
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях на севере и востоке Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Во вторник тревога уже была объявлена в Киеве и ряде областей на севере Украины около 19.30 мск.
Согласно данным ресурса на 22.27 мск, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вид на город Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Севастополе приостановили работу морского транспорта
Вчера, 20:11
 
В миреКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
