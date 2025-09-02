https://ria.ru/20250902/kiev-2039216024.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях на севере и востоке Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Во вторник тревога уже была объявлена в Киеве и ряде областей на севере Украины около 19.30 мск. Согласно данным ресурса на 22.27 мск, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
