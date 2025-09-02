Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

https://ria.ru/20250902/kiev-2039039511.html

Новый взрыв прогремел во вторник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.Live". РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Новый взрыв прогремел во вторник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.Live".Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве. Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Ирпене Киевской области."В Киеве раздался громкий взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

