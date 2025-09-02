Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 02.09.2025 (обновлено: 12:06 02.09.2025)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 02.09.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Новый взрыв прогремел во вторник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.Live". РИА Новости, 02.09.2025
в мире
киев
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Новый взрыв прогремел во вторник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.Live".Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве. Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Ирпене Киевской области."В Киеве раздался громкий взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
киев
киевская область
россия
в мире, киев, киевская область, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Новый взрыв прогремел во вторник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.Live".
Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве. Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Ирпене Киевской области.
"В Киеве раздался громкий взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
