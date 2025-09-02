Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запустить программу "Киберспорт против буллинга"
В Госдуме предложили запустить программу "Киберспорт против буллинга"
В Госдуме предложили запустить программу "Киберспорт против буллинга" - РИА Новости, 02.09.2025
В Госдуме предложили запустить программу "Киберспорт против буллинга"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил запустить программу для школьников "Киберспорт против буллинга", чтобы через игровые форматы и образовательные активности показывать детям, что цифровое пространство может быть безопасным. "Киберспорт давно перестал быть просто развлечением - это инструмент развития критического мышления, командной работы и ответственности у молодежи. В рамках этой тенденции я предлагаю запустить инициативу "Киберспорт против буллинга", направленную на школьников. Цель программы - через игровые форматы и образовательные активности показать детям, что цифровое пространство может быть безопасным, уважительным и поддерживающим", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, буллинг и кибербуллинг остаются актуальной проблемой для многих подростков. "С помощью мастер-классов, турниров и просветительских материалов мы сможем формировать у детей навыки конструктивного общения, умение работать в команде и справляться с конфликтами без агрессии", - считает парламентарий. По мнению Хамитова, такая программа поможет молодежи не только развивать интеллектуальные и технические навыки, но и воспитывать культуру уважения и взаимопомощи. "Киберспорт при правильном подходе становится платформой, через которую можно формировать позитивные социальные привычки, которые останутся на всю жизнь", - заключил он.
Общество, Амир Хамитов, Госдума РФ
В Госдуме предложили запустить программу "Киберспорт против буллинга"

Депутат Хамитов предложил бороться с буллингом через программы киберспорта

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил запустить программу для школьников "Киберспорт против буллинга", чтобы через игровые форматы и образовательные активности показывать детям, что цифровое пространство может быть безопасным.
"Киберспорт давно перестал быть просто развлечением - это инструмент развития критического мышления, командной работы и ответственности у молодежи. В рамках этой тенденции я предлагаю запустить инициативу "Киберспорт против буллинга", направленную на школьников. Цель программы - через игровые форматы и образовательные активности показать детям, что цифровое пространство может быть безопасным, уважительным и поддерживающим", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, буллинг и кибербуллинг остаются актуальной проблемой для многих подростков.
"С помощью мастер-классов, турниров и просветительских материалов мы сможем формировать у детей навыки конструктивного общения, умение работать в команде и справляться с конфликтами без агрессии", - считает парламентарий.
По мнению Хамитова, такая программа поможет молодежи не только развивать интеллектуальные и технические навыки, но и воспитывать культуру уважения и взаимопомощи.
"Киберспорт при правильном подходе становится платформой, через которую можно формировать позитивные социальные привычки, которые останутся на всю жизнь", - заключил он.
Общество
 
 
