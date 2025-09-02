На Западе отреагировали на ответ канцлера Австрии Медведеву
Христофору поддержал слова канцлера Австрии Штокера о невступлении в НАТО
© AP Photo / Denes ErdosКанцлер Австрии Кристиан Штокер
© AP Photo / Denes Erdos
Канцлер Австрии Кристиан Штокер. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о том, что тема вступления страны в НАТО не стоит на повестке.
"Очень просто, нет НАТО. Все хорошо", — написал он.
Накануне Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, заявил, что нейтралитет республики не подлежит сомнению.
Ранее Медведев в колонке на сайте RT на русском написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. По его словам, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.
