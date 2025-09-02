Рейтинг@Mail.ru
На Западе отреагировали на ответ канцлера Австрии Медведеву
16:06 02.09.2025
На Западе отреагировали на ответ канцлера Австрии Медведеву
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о том, что тема вступления страны в НАТО не стоит на повестке. "Очень просто, нет НАТО. Все хорошо", — написал он. Накануне Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, заявил, что нейтралитет республики не подлежит сомнению.Ранее Медведев в колонке на сайте RT на русском написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. По его словам, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.
На Западе отреагировали на ответ канцлера Австрии Медведеву

Христофору поддержал слова канцлера Австрии Штокера о невступлении в НАТО

Канцлер Австрии Кристиан Штокер
Канцлер Австрии Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Канцлер Австрии Кристиан Штокер. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о том, что тема вступления страны в НАТО не стоит на повестке.

"Очень просто, нет НАТО. Все хорошо", — написал он.
Накануне Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, заявил, что нейтралитет республики не подлежит сомнению.

Ранее Медведев в колонке на сайте RT на русском написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. По его словам, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.
