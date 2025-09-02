На Западе отреагировали на ответ канцлера Австрии Медведеву

https://ria.ru/20250902/khristoforu-2039154369.html

2025-09-02T16:06:00+03:00

2025-09-02T16:06:00+03:00

2025-09-02T16:07:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002790150_0:96:3071:1824_1920x0_80_0_0_33c68c517e724c4faf86ff4666db7747.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал в соцсети X заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о том, что тема вступления страны в НАТО не стоит на повестке. "Очень просто, нет НАТО. Все хорошо", — написал он. Накануне Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, заявил, что нейтралитет республики не подлежит сомнению.Ранее Медведев в колонке на сайте RT на русском написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. По его словам, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.

2025

Новости

