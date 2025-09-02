https://ria.ru/20250902/khristoforu-2039024674.html

На Западе раскрыли, что ждет ЕС после заявления Миллера

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о поставке газа в Китай говорит о предрешенной судьбе ЕС, написал в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору."Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию. Монголия получает выгоду от транзита. Украина раньше получала выгоду от транзита", — отметил он. Во вторник Миллер заявил, что подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Кроме того, он добавил, что цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий и логистических затрат.

