https://ria.ru/20250902/khimotras-2039174868.html
Более 200 смолян начнут обучение в кластере химической отрасли
Более 200 смолян начнут обучение в кластере химической отрасли - РИА Новости, 02.09.2025
Более 200 смолян начнут обучение в кластере химической отрасли
В этом году более 200 смолян начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:32:00+03:00
2025-09-02T17:32:00+03:00
2025-09-02T18:18:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43c40bb6820ad515c343131338c6f2e5.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В этом году более 200 смолян начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Он отметил, что кластер объединяет пять профессиональных образовательных организаций и два предприятия региона – ПАО "Дорогобуж" и АО "Вяземский завод синтетических продуктов". "Цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль в регионе. Обучение и работа здесь тесно связаны, что позволит студентам решать реальные задачи и получать необходимые навыки", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Верхнеднепровский технологический техникум в Дорогобужском округе стал базой кластера и получил более 100 миллионов рублей на модернизацию. В учебном учреждении создана современная образовательная инфраструктура, обновлены помещения, учебные мастерские оснащены новым оборудованием. В августе губернатор лично оценил условия, созданные для обучения будущих профессионалов, а в День знаний здесь состоялось торжественное открытие. Всего в регионе создано пять образовательно-производственных кластеров: строительный, машиностроительный, медицинский, сельскохозяйственный и химический. "В планах создать еще один в 2026 году — педагогический. В них проходят обучение свыше 5 тысяч человек. Также в рамках программы "Профессионалитет" ведется переподготовка преподавателей и мастеров производственного обучения", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250902/anokhin-2039038021.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1086:814_1920x0_80_0_0_8a8bb038b82c885e0594c46025e3257b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Более 200 смолян начнут обучение в кластере химической отрасли
Более 200 учащихся начнут обучение в кластере химотрасли Смоленской области
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В этом году более 200 смолян начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он отметил, что кластер объединяет пять профессиональных образовательных организаций и два предприятия региона – ПАО "Дорогобуж" и АО "Вяземский завод синтетических продуктов".
"Цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль в регионе. Обучение и работа здесь тесно связаны, что позволит студентам решать реальные задачи и получать необходимые навыки", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Верхнеднепровский технологический техникум в Дорогобужском округе стал базой кластера и получил более 100 миллионов рублей на модернизацию. В учебном учреждении создана современная образовательная инфраструктура, обновлены помещения, учебные мастерские оснащены новым оборудованием. В августе губернатор лично оценил условия, созданные для обучения будущих профессионалов, а в День знаний здесь состоялось торжественное открытие.
Всего в регионе создано пять образовательно-производственных кластеров: строительный, машиностроительный, медицинский, сельскохозяйственный и химический.
"В планах создать еще один в 2026 году — педагогический. В них проходят обучение свыше 5 тысяч человек. Также в рамках программы "Профессионалитет" ведется переподготовка преподавателей и мастеров производственного обучения", - резюмировал Анохин.