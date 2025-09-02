https://ria.ru/20250902/khimotras-2039174868.html

Более 200 смолян начнут обучение в кластере химической отрасли

В этом году более 200 смолян начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В этом году более 200 смолян начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Он отметил, что кластер объединяет пять профессиональных образовательных организаций и два предприятия региона – ПАО "Дорогобуж" и АО "Вяземский завод синтетических продуктов". "Цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль в регионе. Обучение и работа здесь тесно связаны, что позволит студентам решать реальные задачи и получать необходимые навыки", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Верхнеднепровский технологический техникум в Дорогобужском округе стал базой кластера и получил более 100 миллионов рублей на модернизацию. В учебном учреждении создана современная образовательная инфраструктура, обновлены помещения, учебные мастерские оснащены новым оборудованием. В августе губернатор лично оценил условия, созданные для обучения будущих профессионалов, а в День знаний здесь состоялось торжественное открытие. Всего в регионе создано пять образовательно-производственных кластеров: строительный, машиностроительный, медицинский, сельскохозяйственный и химический. "В планах создать еще один в 2026 году — педагогический. В них проходят обучение свыше 5 тысяч человек. Также в рамках программы "Профессионалитет" ведется переподготовка преподавателей и мастеров производственного обучения", - резюмировал Анохин.

