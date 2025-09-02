https://ria.ru/20250902/kamchatka-2039105592.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 02.09.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 146 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:39:00+03:00
2025-09-02T14:39:00+03:00
2025-09-02T14:40:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 146 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН."Расстояние от ПК: 146. Глубина (км): 18.2. Магнитуда: 6.0. Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 3", - сообщается в Telegram-канале филиала.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032378449.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Российская академия наук
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 146 км от Петропавловска-Камчатского