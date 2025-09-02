https://ria.ru/20250902/kamchatka-2039105592.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0

2 сентября 2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 146 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН."Расстояние от ПК: 146. Глубина (км): 18.2. Магнитуда: 6.0. Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 3", - сообщается в Telegram-канале филиала.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.

