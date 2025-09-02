https://ria.ru/20250902/kak-rasschitat-otpusknye-2039119989.html

Расчет отпускных в 2025 году: формулы, примеры и советы экспертов

Расчет отпускных в 2025 году: формула, примеры, компенсация за неиспользованный отпуск

Расчет отпускных в 2025 году: формулы, примеры и советы экспертов

С 1 сентября 2025 года в России действует обновленный порядок начисления отпускных. Базовые правила остались прежними, но появились уточнения и расширился...

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. С 1 сентября 2025 года в России действует обновленный порядок начисления отпускных. Базовые правила остались прежними, но появились уточнения и расширился список выплат, которые учитываются при расчете. Виды отпусков, формулы и примеры вычислений, порядок начисления компенсации и советы, как увеличить сумму отпускных, — в материале РИА Новости.Виды отпусков и правовые основыТрудовой кодекс предусматривает несколько разновидностей отпусков.Ежегодный оплачиваемый отпускПо ст. 122 ТК РФ каждый сотрудник имеет право на ежегодный отпуск длительностью 28 календарных дней. Он оплачивается исходя из среднего заработка за расчетный период — обычно это 12 месяцев до начала отпуска. Работодатель не может ухудшать условия предоставления отдыха.Важно: в расчет не включаются командировки, оплаченные больничные, простои по вине работодателя, а также дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью.Дополнительный отпускНекоторые категории работников могут претендовать на дополнительный отдых. Это право закреплено в ТК:Конкретная продолжительность устанавливается в локальных актах и трудовых договорах.Неоплачиваемый отпускВ соответствии со ст. 128 ТК РФ, работник может взять отпуск без сохранения заработка. Обычно он предоставляется в следующих случаях:Отпуск по беременности и родамПо ст. 255 ТК РФ и Федеральному закону № 255-ФЗ женщине предоставляется отпуск продолжительностью от 140 до 194 дней. За этот период выплачивается пособие, которое рассчитывается, исходя из среднего заработка.Отпуск по уходу за ребенкомСтатьи 256–262 ТК РФ закрепляют право сотрудника находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. При этом сохраняется рабочее место, возможно получение пособия и оформление сокращенного рабочего дня.Отпуск по усыновлениюСогласно ст. 256 ТК РФ, усыновители имеют право на отпуск с выплатами. Его продолжительность зависит от возраста ребенка и количества усыновленных детей. При расчете учитываются все выплаты за предыдущие 12 месяцев.Отпуск для сотрудников, проходящих военную службуЗакон № 76-ФЗ и ст. 120 ТК РФ закрепляют право военнослужащих на отпуск с сохранением среднего заработка и возможность присоединять его к ежегодному оплачиваемому отпуску.Как рассчитать отпускные: формулы и примерыС сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета. Теперь средний дневной заработок (СДЗ) умножается на среднее количество рабочих дней в месяце. В 2025 году этот показатель составляет 20,58 дня (рассчитан на основании 247 рабочих дней в году).При суммированном учете рабочего времени расчет ведется по среднему часовому заработку, умноженному на норму часов в месяц:Общая формула расчета отпускных:Отпускные = СДЗ × Количество календарных дней отпуска, гдеСДЗ = Заработок за расчетный период ÷ (12 × Среднемесячное число календарных дней).Влияние праздничных и выходных дней на СДЗПри расчете отпускных в учет берутся все календарные дни, включая праздники и выходные, что влияет на итоговую сумму выплат.Расчет компенсации за неиспользованный отпускЕсли работник увольняется, но не использовал все дни отдыха, ему полагается денежная компенсация. Она рассчитывается исходя из СДЗ и количества оставшихся дней.Пошаговый расчет компенсацииФормула:Компенсация = СДЗ × Количество неиспользованных днейПример:Сотрудник отработал 2 года и 7,5 месяцев, использовал 20 дней, остаток — 8.Компенсация = 2 718,62 × 8 ≈ 21 749 р.Особые случаиКомпенсация не выплачивается, если сотрудник:Новые правила расчета выходного пособия для увольняющихся сотрудниковС сентября 2025 года действуют новые нормы:Пример:Сотрудник уволен 15 сентября 2025 года по сокращению. Его СДЗ равен 4481,8 руб. Размер пособия составит: 4 481,8 × 20,58 ≈ 92 235 руб.Другой вариант: сотрудник с 40-часовой неделей получает 380 руб. в час. Тогда расчет будет: 380 × 164,33 ≈ 62 445 руб.Важно:Как увеличить размер отпускныхРазмер выплат зависит от того, какие доходы учитываются при расчете, а также от планирования отпуска. Сотрудник может повлиять на итоговую сумму, если грамотно подойти к этому вопросу.Лучше брать отпуск в месяцы без праздников — тогда среднедневной заработок будет выше.В расчет входят премии и оплата сверхурочных, что заметно увеличивает сумму отпускных.Работодатель вправе установить дополнительные выплаты в период отпуска.Процедура получения отпускныхПо закону отпускные должны быть выплачены не позднее чем за 3 дня до начала отдыха. В случае задержки начисляется компенсация. При согласии работодателя возможна выплата авансом.Что делать, если отпускные не выплачены вовремяРаботник вправе перенести отпуск на другую дату или получить компенсацию за неиспользованные дни.Штрафы и компенсацииЗадержка грозит работодателю санкциями по ст. 236 ТК РФ.Компенсация = 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.Налогообложение отпускныхОтпускные, как и зарплата, облагаются налогами. Работодатель удерживает все обязательные платежи.НДФЛ и страховые взносыОсобые случаиНекоторые выплаты (например, через СФР) регулируются отдельными разъяснениями Роструда.Советы экспертов и лайфхаки

