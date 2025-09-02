Расчет отпускных в 2025 году: формулы, примеры и советы экспертов
Оглавление
- Виды отпусков и правовые основы
- Ежегодный оплачиваемый отпуск
- Дополнительный отпуск
- Неоплачиваемый отпуск
- Отпуск по беременности и родам
- Отпуск по уходу за ребенком
- Отпуск по усыновлению
- Отпуск для сотрудников, проходящих военную службу
- Как рассчитать отпускные: формулы и примеры
- Влияние праздничных и выходных дней на СДЗ
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- Пошаговый расчет компенсации
- Особые случаи
- Новые правила расчета выходного пособия для увольняющихся сотрудников
- Как увеличить размер отпускных
- Процедура получения отпускных
- Что делать, если отпускные не выплачены вовремя
- Штрафы и компенсации
- Налогообложение отпускных
- НДФЛ и страховые взносы
- Особые случаи
- Советы экспертов и лайфхаки
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. С 1 сентября 2025 года в России действует обновленный порядок начисления отпускных. Базовые правила остались прежними, но появились уточнения и расширился список выплат, которые учитываются при расчете. Виды отпусков, формулы и примеры вычислений, порядок начисления компенсации и советы, как увеличить сумму отпускных, — в материале РИА Новости.
Виды отпусков и правовые основы
Девушка в аэропорту. Архивное фото
© iStock.com / marchmeena29
Девушка в аэропорту. Архивное фото
Трудовой кодекс предусматривает несколько разновидностей отпусков.
Ежегодный оплачиваемый отпуск
По ст. 122 ТК РФ каждый сотрудник имеет право на ежегодный отпуск длительностью 28 календарных дней. Он оплачивается исходя из среднего заработка за расчетный период — обычно это 12 месяцев до начала отпуска. Работодатель не может ухудшать условия предоставления отдыха.
Важно: в расчет не включаются командировки, оплаченные больничные, простои по вине работодателя, а также дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью.
Дополнительный отпуск
Некоторые категории работников могут претендовать на дополнительный отдых. Это право закреплено в ТК:
- работа во вредных или опасных условиях (ст. 116 ТК РФ);
- ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ);
- труд в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях (ст. 321 ТК РФ).
Конкретная продолжительность устанавливается в локальных актах и трудовых договорах.
Неоплачиваемый отпуск
В соответствии со ст. 128 ТК РФ, работник может взять отпуск без сохранения заработка. Обычно он предоставляется в следующих случаях:
- учеба;
- уход за ребенком;
- личные обстоятельства.
Отпуск по беременности и родам
По ст. 255 ТК РФ и Федеральному закону № 255-ФЗ женщине предоставляется отпуск продолжительностью от 140 до 194 дней. За этот период выплачивается пособие, которое рассчитывается, исходя из среднего заработка.
Отпуск по уходу за ребенком
Статьи 256–262 ТК РФ закрепляют право сотрудника находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. При этом сохраняется рабочее место, возможно получение пособия и оформление сокращенного рабочего дня.
Отпуск по усыновлению
Согласно ст. 256 ТК РФ, усыновители имеют право на отпуск с выплатами. Его продолжительность зависит от возраста ребенка и количества усыновленных детей. При расчете учитываются все выплаты за предыдущие 12 месяцев.
Отпуск для сотрудников, проходящих военную службу
Закон № 76-ФЗ и ст. 120 ТК РФ закрепляют право военнослужащих на отпуск с сохранением среднего заработка и возможность присоединять его к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Как рассчитать отпускные: формулы и примеры
Девушка делает подсчеты на калькуляторе. Архивное фото
© iStock.com / Ngampol Thongsai
Девушка делает подсчеты на калькуляторе. Архивное фото
С сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета. Теперь средний дневной заработок (СДЗ) умножается на среднее количество рабочих дней в месяце. В 2025 году этот показатель составляет 20,58 дня (рассчитан на основании 247 рабочих дней в году).
При суммированном учете рабочего времени расчет ведется по среднему часовому заработку, умноженному на норму часов в месяц:
- при 40-часовой неделе — 164,33 часа;
- при 36-часовой — 147,87 часа;
- при 24-часовой — 98,47 часа.
Общая формула расчета отпускных:
Отпускные = СДЗ × Количество календарных дней отпуска, где
СДЗ = Заработок за расчетный период ÷ (12 × Среднемесячное число календарных дней).
Влияние праздничных и выходных дней на СДЗ
При расчете отпускных в учет берутся все календарные дни, включая праздники и выходные, что влияет на итоговую сумму выплат.
Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
Если работник увольняется, но не использовал все дни отдыха, ему полагается денежная компенсация. Она рассчитывается исходя из СДЗ и количества оставшихся дней.
Пошаговый расчет компенсации
Формула:
Компенсация = СДЗ × Количество неиспользованных дней
Пример:
Сотрудник отработал 2 года и 7,5 месяцев, использовал 20 дней, остаток — 8.
Компенсация = 2 718,62 × 8 ≈ 21 749 р.
Компенсация = 2 718,62 × 8 ≈ 21 749 р.
Особые случаи
Компенсация не выплачивается, если сотрудник:
- уже находится в отпуске;
- находится в отпуске по беременности и родам;
- работает во вредных условиях и имеет удлиненный отпуск.
Новые правила расчета выходного пособия для увольняющихся сотрудников
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
© iStock.com / g-stockstudio
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
С сентября 2025 года действуют новые нормы:
- СДЗ умножается на среднее количество рабочих дней месяца (20,58 дня).
- При суммированном учете используется среднее количество часов:
- 40-часовая неделя — 164,33 часа;
- 36-часовая — 147,87 часа;
- 24-часовая — 98,47 часа.
Пример:
Сотрудник уволен 15 сентября 2025 года по сокращению. Его СДЗ равен 4481,8 руб. Размер пособия составит: 4 481,8 × 20,58 ≈ 92 235 руб.
Другой вариант: сотрудник с 40-часовой неделей получает 380 руб. в час. Тогда расчет будет: 380 × 164,33 ≈ 62 445 руб.
Важно:
- для получения пособия за второй месяц необходимо подать заявление работодателю;
- за третий месяц — подать заявление и предоставить справку из службы занятости;
- индивидуальные предприниматели не выплачивают такое пособие, если иное не предусмотрено договором.
Как увеличить размер отпускных
Размер выплат зависит от того, какие доходы учитываются при расчете, а также от планирования отпуска. Сотрудник может повлиять на итоговую сумму, если грамотно подойти к этому вопросу.
- Выбор месяца отпуска
Лучше брать отпуск в месяцы без праздников — тогда среднедневной заработок будет выше.
- Премии и переработки
В расчет входят премии и оплата сверхурочных, что заметно увеличивает сумму отпускных.
- Доплата от работодателя
Работодатель вправе установить дополнительные выплаты в период отпуска.
Процедура получения отпускных
Люди работают с документами. Архивное фото
© iStock.com / Rob Daly
Люди работают с документами. Архивное фото
- Согласовать даты с руководителем;
- Подать заявление на отпуск;
- Оформить приказ.
По закону отпускные должны быть выплачены не позднее чем за 3 дня до начала отдыха. В случае задержки начисляется компенсация. При согласии работодателя возможна выплата авансом.
Что делать, если отпускные не выплачены вовремя
Работник вправе перенести отпуск на другую дату или получить компенсацию за неиспользованные дни.
Штрафы и компенсации
Задержка грозит работодателю санкциями по ст. 236 ТК РФ.
Компенсация = 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
Налогообложение отпускных
Отпускные, как и зарплата, облагаются налогами. Работодатель удерживает все обязательные платежи.
НДФЛ и страховые взносы
- НДФЛ: 13% для резидентов, 30% для нерезидентов.
- Страховые взносы: 30% до предельной базы, 15% для субъектов МСП.
Особые случаи
Некоторые выплаты (например, через СФР) регулируются отдельными разъяснениями Роструда.
Советы экспертов и лайфхаки
- Выгодно уходить в отпуск после премий.
- Лучше планировать отдых в периоды без больничных и командировок.
- Старайтесь выбирать месяц с максимальной зарплатой.
- Проверяйте корректность расчетов по внутренним актам компании.