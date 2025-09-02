Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ

https://ria.ru/20250902/kadyrov-2039208152.html

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале ответил юмористическим стихотворением на заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ)."Одно агентство непрестижное — "страны" с заглавной буквой "У" — твердит, что на меня обижена дворняга с кличкой СБУ, — написал он.По мнению Кадырова, ведомство обвиняет его в том, что военнослужащие из Чечни "прикрывались" захваченными в плен боевиками противника при атаках беспилотников.В понедельник СБУ заочно предъявила Кадырову новые обвинения в якобы "нарушении законов и обычаев войны". При этом еще в 2022 году украинская спецслужба объявила его в розыск.Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой.Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским представителям, однако ни к каким последствиям это не привело.

