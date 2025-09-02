https://ria.ru/20250902/kadyrov-2039208152.html
Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ
Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ - РИА Новости, 02.09.2025
Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале ответил юмористическим стихотворением на заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T21:13:00+03:00
2025-09-02T21:13:00+03:00
2025-09-02T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале ответил юмористическим стихотворением на заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ)."Одно агентство непрестижное — "страны" с заглавной буквой "У" — твердит, что на меня обижена дворняга с кличкой СБУ, — написал он.По мнению Кадырова, ведомство обвиняет его в том, что военнослужащие из Чечни "прикрывались" захваченными в плен боевиками противника при атаках беспилотников.В понедельник СБУ заочно предъявила Кадырову новые обвинения в якобы "нарушении законов и обычаев войны". При этом еще в 2022 году украинская спецслужба объявила его в розыск.Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой.Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским представителям, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250902/chechnya-2039126549.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Служба безопасности Украины
Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ
Кадыров юмористическими стихами ответил на заочные обвинения СБУ