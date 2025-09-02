Рейтинг@Mail.ru
Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ - РИА Новости, 02.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 02.09.2025 (обновлено: 21:58 02.09.2025)
Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ
Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале ответил юмористическим стихотворением на заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале ответил юмористическим стихотворением на заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ)."Одно агентство непрестижное — "страны" с заглавной буквой "У" — твердит, что на меня обижена дворняга с кличкой СБУ, — написал он.По мнению Кадырова, ведомство обвиняет его в том, что военнослужащие из Чечни "прикрывались" захваченными в плен боевиками противника при атаках беспилотников.В понедельник СБУ заочно предъявила Кадырову новые обвинения в якобы "нарушении законов и обычаев войны". При этом еще в 2022 году украинская спецслужба объявила его в розыск.Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой.Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским представителям, однако ни к каким последствиям это не привело.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале ответил юмористическим стихотворением на заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ).
"Одно агентство непрестижное — "страны" с заглавной буквой "У" — твердит, что на меня обижена дворняга с кличкой СБУ, — написал он.
По мнению Кадырова, ведомство обвиняет его в том, что военнослужащие из Чечни "прикрывались" захваченными в плен боевиками противника при атаках беспилотников.
В понедельник СБУ заочно предъявила Кадырову новые обвинения в якобы "нарушении законов и обычаев войны". При этом еще в 2022 году украинская спецслужба объявила его в розыск.
Позже глава Чечни отреагировал на действия СБУ, отметив, что "уже пару раз бывал на Украине" и не заметил, чтобы кто-то занимался его поимкой.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским представителям, однако ни к каким последствиям это не привело.
В Чечне прокомментировали новые обвинения СБУ в адрес Кадырова
