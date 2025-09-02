https://ria.ru/20250902/japonija-2039014619.html
Япония готовит почву для новых территориальных претензий, заявил Патрушев
в мире
россия
япония
токио
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий к России, что напрямую затрагивает интересы РФ в сфере национальной безопасности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Японии сегодня нужна не справедливость в вопросе о "северных территориях", а ресурсы, Токио движет коммерческий интерес, сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. "Кроме того, Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности", - отметил Патрушев.
россия
япония
токио
