Япония готовит почву для новых территориальных претензий, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.09.2025
10:01 02.09.2025
Япония готовит почву для новых территориальных претензий, заявил Патрушев
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий к России, что напрямую затрагивает интересы РФ в сфере национальной безопасности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Японии сегодня нужна не справедливость в вопросе о "северных территориях", а ресурсы, Токио движет коммерческий интерес, сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. "Кроме того, Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности", - отметил Патрушев.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий к России, что напрямую затрагивает интересы РФ в сфере национальной безопасности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Японии сегодня нужна не справедливость в вопросе о "северных территориях", а ресурсы, Токио движет коммерческий интерес, сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября.
"Кроме того, Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности", - отметил Патрушев.
