Бречалов открыл новую музыкальную школу на 800 учеников в Ижевске

УФА, 2 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл новую четырехэтажную музыкальную школу в Ижевске, где будут обучаться около 800 детей, сообщает пресс-служба руководителя республики. "В День знаний Детская школа искусств № 3 имени М.И. Глинки встретила своих воспитанников в новом здании. Готовность самой большой и современной школы в Удмуртии оценил глава республики Александр Бречалов", - говорится в сообщении. В здании расположились два концертных зала, зал хореографии, оборудована доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь юные таланты смогут заниматься не только в музыкальном направлении, но и на отделениях электронной музыки, эстрадного вокала, хореографического, художественного, театрального, графического дизайна, а также смогут посещать классы живописи и изобразительного искусства, рассказали в пресс-службе. "Сегодня школа является центром духовного, нравственного и эстетического воспитания учащихся, родителей и жителей Индустриального района Ижевска. Ее воспитанники регулярно демонстрируют высокие результаты на конкурсах и фестивалях различного уровня. Залог успеха кроется в наставниках. В учреждении уже 49 лет работает преподавателем сольфеджио и фортепиано Вера Ляпунова. 31 год руководит школой заслуженный работник культуры Удмуртской Республики Рышард Белава", - следует из релиза. Власти региона отметили, что особой гордостью учреждения стал единственный в республике духовой орган. Этот уникальный инструмент был бережно перенесен из старого здания и теперь занимает место в малом концертном зале, специально спроектированном для его акустических особенностей. "Мы каждый год включаем в нашу программу развития ремонт и строительство новых объектов. В этом нам помогает, безусловно, национальный проект "Культура" и наш президент, который его инициировал. Мы за это время оснастили музыкальными инструментами, мебелью 23 школы искусств и 2 колледжа, приобрели натурный фонд для художников в ДШИ №3", – приводятся слова Бречалова. В пресс-службе напомнили, что в новом учебном году встречает своих воспитанников обновленная Детская музыкальная школа №1 Глазова - работы в ней проводились в рамках в нацпроекта "Семья", который реализуется по решению президента Владимира Путина. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в прошлом году отремонтирована Детская школ искусств в Селтах, а в этом строится "кузница талантов" в Уве. В будущем году средства на оснащение музыкальными инструментами получат еще четыре школы искусств и Удмуртский республиканский колледж культуры.

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

