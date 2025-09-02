Рейтинг@Mail.ru
Бречалов открыл новую музыкальную школу на 800 учеников в Ижевске - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
14:33 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/izhevsk-2039103759.html
Бречалов открыл новую музыкальную школу на 800 учеников в Ижевске
Бречалов открыл новую музыкальную школу на 800 учеников в Ижевске - РИА Новости, 02.09.2025
Бречалов открыл новую музыкальную школу на 800 учеников в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл новую четырехэтажную музыкальную школу в Ижевске, где будут обучаться около 800 детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:33:00+03:00
2025-09-02T14:33:00+03:00
удмуртская республика
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144875/92/1448759259_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_47b477fdf04a7018e5c8a38c8cd4232d.jpg
УФА, 2 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл новую четырехэтажную музыкальную школу в Ижевске, где будут обучаться около 800 детей, сообщает пресс-служба руководителя республики. "В День знаний Детская школа искусств № 3 имени М.И. Глинки встретила своих воспитанников в новом здании. Готовность самой большой и современной школы в Удмуртии оценил глава республики Александр Бречалов", - говорится в сообщении. В здании расположились два концертных зала, зал хореографии, оборудована доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь юные таланты смогут заниматься не только в музыкальном направлении, но и на отделениях электронной музыки, эстрадного вокала, хореографического, художественного, театрального, графического дизайна, а также смогут посещать классы живописи и изобразительного искусства, рассказали в пресс-службе. "Сегодня школа является центром духовного, нравственного и эстетического воспитания учащихся, родителей и жителей Индустриального района Ижевска. Ее воспитанники регулярно демонстрируют высокие результаты на конкурсах и фестивалях различного уровня. Залог успеха кроется в наставниках. В учреждении уже 49 лет работает преподавателем сольфеджио и фортепиано Вера Ляпунова. 31 год руководит школой заслуженный работник культуры Удмуртской Республики Рышард Белава", - следует из релиза. Власти региона отметили, что особой гордостью учреждения стал единственный в республике духовой орган. Этот уникальный инструмент был бережно перенесен из старого здания и теперь занимает место в малом концертном зале, специально спроектированном для его акустических особенностей. "Мы каждый год включаем в нашу программу развития ремонт и строительство новых объектов. В этом нам помогает, безусловно, национальный проект "Культура" и наш президент, который его инициировал. Мы за это время оснастили музыкальными инструментами, мебелью 23 школы искусств и 2 колледжа, приобрели натурный фонд для художников в ДШИ №3", – приводятся слова Бречалова. В пресс-службе напомнили, что в новом учебном году встречает своих воспитанников обновленная Детская музыкальная школа №1 Глазова - работы в ней проводились в рамках в нацпроекта "Семья", который реализуется по решению президента Владимира Путина. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в прошлом году отремонтирована Детская школ искусств в Селтах, а в этом строится "кузница талантов" в Уве. В будущем году средства на оснащение музыкальными инструментами получат еще четыре школы искусств и Удмуртский республиканский колледж культуры.
https://ria.ru/20250830/svo-2038543977.html
https://ria.ru/20250825/brechalov-2037484692.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144875/92/1448759259_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_8bdf010ce9046d51bc900ef01d0f813b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Удмуртская Республика, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов
Бречалов открыл новую музыкальную школу на 800 учеников в Ижевске

Губернатор Бречалов открыл новую музыкальную школу на 800 учеников в Ижевске

© Fotolia / bdavid32Игра на фортепиано
Игра на фортепиано - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Fotolia / bdavid32
Игра на фортепиано. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 2 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл новую четырехэтажную музыкальную школу в Ижевске, где будут обучаться около 800 детей, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"В День знаний Детская школа искусств № 3 имени М.И. Глинки встретила своих воспитанников в новом здании. Готовность самой большой и современной школы в Удмуртии оценил глава республики Александр Бречалов", - говорится в сообщении.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Бречалов открыл в Удмуртии патриотический центр имени участника СВО
30 августа, 17:12
В здании расположились два концертных зала, зал хореографии, оборудована доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь юные таланты смогут заниматься не только в музыкальном направлении, но и на отделениях электронной музыки, эстрадного вокала, хореографического, художественного, театрального, графического дизайна, а также смогут посещать классы живописи и изобразительного искусства, рассказали в пресс-службе.
"Сегодня школа является центром духовного, нравственного и эстетического воспитания учащихся, родителей и жителей Индустриального района Ижевска. Ее воспитанники регулярно демонстрируют высокие результаты на конкурсах и фестивалях различного уровня. Залог успеха кроется в наставниках. В учреждении уже 49 лет работает преподавателем сольфеджио и фортепиано Вера Ляпунова. 31 год руководит школой заслуженный работник культуры Удмуртской Республики Рышард Белава", - следует из релиза.
Власти региона отметили, что особой гордостью учреждения стал единственный в республике духовой орган. Этот уникальный инструмент был бережно перенесен из старого здания и теперь занимает место в малом концертном зале, специально спроектированном для его акустических особенностей.
"Мы каждый год включаем в нашу программу развития ремонт и строительство новых объектов. В этом нам помогает, безусловно, национальный проект "Культура" и наш президент, который его инициировал. Мы за это время оснастили музыкальными инструментами, мебелью 23 школы искусств и 2 колледжа, приобрели натурный фонд для художников в ДШИ №3", – приводятся слова Бречалова.
В пресс-службе напомнили, что в новом учебном году встречает своих воспитанников обновленная Детская музыкальная школа №1 Глазова - работы в ней проводились в рамках в нацпроекта "Семья", который реализуется по решению президента Владимира Путина. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в прошлом году отремонтирована Детская школ искусств в Селтах, а в этом строится "кузница талантов" в Уве. В будущем году средства на оснащение музыкальными инструментами получат еще четыре школы искусств и Удмуртский республиканский колледж культуры.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб
25 августа, 16:33
 
Удмуртская РеспубликаИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала