Суд запретил выезд из России собственнику издательства "Музыка"

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Перовский суд Москвы запретил выезд из России Марку Зильберквиту - собственнику "Издательства "Музыка", крупнейшего нотного хранилища страны, которое Генпрокуратура требует вернуть в собственность государства, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости."Запретить Зельберквиту... выезд из Российской Федерации. Обязать пограничную службу ФСБ России обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска в виде запрета ... осуществлять выезд из Российской Федерации", - сказано в определении суда.Такое же решение суд принял в отношении его близких, которые также являются ответчиками по иску. Кроме того, суд наложил арест на их имущество.Процесс по иску начнется 11 сентября.Издательство, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России".В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. Однако он, отметили в прокуратуре, "захватил государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность". Он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы.Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.

