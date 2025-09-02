Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен не будет бороться за пост премьера Франции, заявили в партии
11:17 02.09.2025
Ле Пен не будет бороться за пост премьера Франции, заявили в партии
Ле Пен не будет бороться за пост премьера Франции, заявили в партии - РИА Новости, 02.09.2025
Ле Пен не будет бороться за пост премьера Франции, заявили в партии
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен не станет бороться за пост премьер-министра страны на фоне угрозы... РИА Новости, 02.09.2025
ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен не станет бороться за пост премьер-министра страны на фоне угрозы отставки правительства, заявил вице-председатель партии Себастьян Шеню. Политика спросили, может ли Марин Ле Пен быть кандидатом на место главы кабмина. "Нет, это не входит в наши перспективы. Знаете, мы всегда говорили: Марин Ле Пен — в Елисейский дворец (резиденция президента — ред.), Жордан Барделла — в Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра — ред.)", — сказал Шеню в эфире телеканалу BFMTV. В августе премьер Франции Франсуа Байру сообщил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии, включая "Национальное объединение", уже объявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Ле Пен подала апелляцию. Решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае политическую силу будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.
в мире, франция, париж, марин ле пен, франсуа байру, европарламент
В мире, Франция, Париж, Марин Ле Пен, Франсуа Байру, Европарламент
Ле Пен не будет бороться за пост премьера Франции, заявили в партии

Шеню: Ле Пен не будет бороться за пост премьер-министра Франции

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен не станет бороться за пост премьер-министра страны на фоне угрозы отставки правительства, заявил вице-председатель партии Себастьян Шеню.
Политика спросили, может ли Марин Ле Пен быть кандидатом на место главы кабмина.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Это решится в ближайшие дни". Макрон готовится к неизбежному
2 декабря 2024, 08:00
"Нет, это не входит в наши перспективы. Знаете, мы всегда говорили: Марин Ле Пен — в Елисейский дворец (резиденция президента — ред.), Жордан Барделла — в Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра — ред.)", — сказал Шеню в эфире телеканалу BFMTV.
В августе премьер Франции Франсуа Байру сообщил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии, включая "Национальное объединение", уже объявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента.
Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
Ле Пен подала апелляцию. Решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае политическую силу будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
"Президент отчаялся". Киев получил однозначный сигнал от союзника
24 октября 2024, 08:00
 
В миреФранцияПарижМарин Ле ПенФрансуа БайруЕвропарламент
 
 
