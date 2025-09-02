Рейтинг@Mail.ru
Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:38 02.09.2025
Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы
Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы - РИА Новости, 02.09.2025
Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы
Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо приезжал в Москву на Парад Победы 9 мая. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо приезжал в Москву на Парад Победы 9 мая. "Я помню ваш визит ещё в Москву, и хочу ещё раз выразить вам слова благодарности за то, что вы сочли возможным приехать и разделить с нами все эмоции, связанные с Победой во Второй мировой войне, в борьбе с нацизмом", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник президент в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо приезжал в Москву на Парад Победы 9 мая.
"Я помню ваш визит ещё в Москву, и хочу ещё раз выразить вам слова благодарности за то, что вы сочли возможным приехать и разделить с нами все эмоции, связанные с Победой во Второй мировой войне, в борьбе с нацизмом", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник президент в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Фицо заявил, что готов приехать в Россию на следующую годовщину Победы
18 мая, 15:37
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
