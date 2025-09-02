https://ria.ru/20250902/fitso-2039053654.html

Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы

2025-09-02T12:38:00+03:00

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо приезжал в Москву на Парад Победы 9 мая. "Я помню ваш визит ещё в Москву, и хочу ещё раз выразить вам слова благодарности за то, что вы сочли возможным приехать и разделить с нами все эмоции, связанные с Победой во Второй мировой войне, в борьбе с нацизмом", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник президент в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

