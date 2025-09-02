https://ria.ru/20250902/fitso-2039053654.html
Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы
Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы - РИА Новости, 02.09.2025
Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы
Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо приезжал в Москву на Парад Победы 9 мая. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:38:00+03:00
2025-09-02T12:38:00+03:00
2025-09-02T12:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
роберт фицо
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015929852_0:113:2079:1283_1920x0_80_0_0_017e6410f7b1fc7ad298027f215f4f2b.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо приезжал в Москву на Парад Победы 9 мая. "Я помню ваш визит ещё в Москву, и хочу ещё раз выразить вам слова благодарности за то, что вы сочли возможным приехать и разделить с нами все эмоции, связанные с Победой во Второй мировой войне, в борьбе с нацизмом", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник президент в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250518/fitso--2017694142.html
россия
китай
пекин
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015929852_67:0:2016:1462_1920x0_80_0_0_65c9698aea7632cab204b949ac3afb27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, роберт фицо, си цзиньпин, шос, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, ШОС, Москва
Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы
Путин поблагодарил Фицо за приезд на парад Победы в Москву и Пекин