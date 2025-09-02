Премьер Словакии прибыл в Китай

https://ria.ru/20250902/fitso-2039039126.html

БРАТИСЛАВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Китай, где проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в торжествах по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, сообщила его канцелярия. "Председатель правительства Словакии сегодня прибыл в Китай, где в среду, 3 сентября, примет участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он также почтит память жертв войны возложением венка к памятнику героев на Площади небесного спокойствия в Пекине", - говорится в сообщении канцелярии словацкого премьера в социальной сети Facebook* во вторник. В сообщении также отмечается, что Фицо использует этот визит в Китай для подтверждения совместных экономических проектов и планов. По данным канцелярии словацкого премьера, Фицо 2 сентября встретится в Китае с президентом России Владимиром Путиным, а 4 сентября - с председателем КНР Си Цзиньпином.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

