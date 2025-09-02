https://ria.ru/20250902/fedorovka-2039058176.html
ВС России освободили Федоровку в ДНР
2025-09-02T12:52:00+03:00
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВС России освободили село Федоровка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики" — рассказали там.При этом российские военные поразили шесть бригад ВСУ в районах Северска, Пазено, Марково и Константиновки.Противник потерял:Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
