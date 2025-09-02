Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Федоровку в ДНР - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 02.09.2025 (обновлено: 13:36 02.09.2025)
ВС России освободили Федоровку в ДНР
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВС России освободили село Федоровка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики" — рассказали там.При этом российские военные поразили шесть бригад ВСУ в районах Северска, Пазено, Марково и Константиновки.Противник потерял:Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
ВС России освободили Федоровку в ДНР

Российские войска освободили село Федоровка в ДНР

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВС России освободили село Федоровка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики" — рассказали там.

При этом российские военные поразили шесть бригад ВСУ в районах Северска, Пазено, Марково и Константиновки.
Противник потерял:
  • более 205 человек личного состава;
  • две боевые бронемашины западного производства;
  • семь автомобилей;
  • артиллерийское орудие.
Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала