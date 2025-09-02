https://ria.ru/20250902/fedorov-2038996334.html

Рэпер Oxxxymiron* сохранил в России статус ИП

Рэпер Oxxxymiron* сохранил в России статус ИП - РИА Новости, 02.09.2025

Рэпер Oxxxymiron* сохранил в России статус ИП

Рэп-исполнитель Мирон Федоров* (творческий псевдоним Oxxxymiron*) сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T07:46:00+03:00

2025-09-02T07:46:00+03:00

2025-09-02T07:46:00+03:00

россия

украина

санкт-петербург

oxxxymiron (мирон федоров)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909341_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_207f5f7f010dac64d54f84538ff23aac.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Рэп-исполнитель Мирон Федоров* (творческий псевдоним Oxxxymiron*) сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Рэпер открыл ИП в ноябре 2017 года. Согласно документам, его основной вид деятельности – "деятельность в области исполнительских искусств". На видеозаписи, опубликованной в 2022 году на личной странице Федорова в Instagram**, артист назвал спецоперацию на Украине "катастрофой" и заявил об отмене своих концертов в РФ. Позднее Федоров был объявлен в розыск в МВД РФ. Вместе с тем, по данным документов, рэпер-иноагент не закрыл в России ИП, а в феврале этого года в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. Согласно закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи. Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова в реестр иностранных агентов. Суды Петербурга ранее запретили песни рэпера "Ойда" и "Последний звонок" и несколько раз штрафовали его за отсутствие плашки иноагента, публичные призывы к сепаратизму и дискредитацию ВС РФ.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250304/oxxxymiron-2003014221.html

https://ria.ru/20250530/shtraf-2019885443.html

россия

украина

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, санкт-петербург, oxxxymiron (мирон федоров), общество