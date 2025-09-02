https://ria.ru/20250902/evrokomissija-2039145598.html

Опрос показал, сколько жителей Сербии поддерживают вступление в ЕС

Лишь 33% жителей Сербии поддерживают вступление страны в Евросоюз, говорится в результатах исследования Еврокомиссии, опубликованных во вторник на ее сайте. РИА Новости, 02.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Лишь 33% жителей Сербии поддерживают вступление страны в Евросоюз, говорится в результатах исследования Еврокомиссии, опубликованных во вторник на ее сайте. "В Сербии… наблюдается самая низкая поддержка вступления в ЕС в регионе (Западных Балкан – ред.) – 33%", - говорится в материале. В целом уровень доверия к Евросоюзу в Сербии составляет 38%. Это меньше, чем уровень доверия сербов к Китаю (57%) и к России, которая заняла первое место по этому показателю с 59%, следует из данных исследования. Согласно результатам, на Балканах поддержка вступления в ЕС выше всего в Албании (91%) и Северной Македонии (69%). На востоке от Евросоюза больше всего уровень поддержки вступления в ЕС в Грузии и Украине с 74% и 68% соответственно. Среди граждан Евросоюза почти половина (47%) поддерживает вступление Сербии в организацию при условии выполнения страной всех условий. Самый высокий уровень поддержки был зафиксирован в Швеции, Греции и на Кипре. Исследование проводилось в период с мая по июнь 2025 года в Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Украине. Результаты основаны на ответах выборки из 1000 человек от каждой страны. Погрешность составляет от 1,4% до 3,1%.

