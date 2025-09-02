https://ria.ru/20250902/estonija-2039022898.html

Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке

Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке - РИА Новости, 02.09.2025

Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке

Эстония завершила участие в военной операции во главе с США в Ираке, сообщает радиостанция ERR. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T10:46:00+03:00

2025-09-02T10:46:00+03:00

2025-09-02T10:46:00+03:00

в мире

сша

ирак

эстония

исламское государство*

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Эстония завершила участие в военной операции во главе с США в Ираке, сообщает радиостанция ERR. "Эстония завершила свое участие в операции "Непоколебимая решимость" во главе с США в Ираке, и сама операция подходит к концу", - отмечает радиостанция. По ее данным, с апреля 2023 года в этой миссии было задействовано до 110 эстонских военнослужащих, при этом некоторые военные Эстонии участвовали в операции на протяжении почти десяти лет. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250319/estonija-2005917343.html

сша

ирак

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ирак, эстония, исламское государство*, оон