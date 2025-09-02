Рейтинг@Mail.ru
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке - РИА Новости, 02.09.2025
10:46 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/estonija-2039022898.html
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке - РИА Новости, 02.09.2025
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке
Эстония завершила участие в военной операции во главе с США в Ираке, сообщает радиостанция ERR. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:46:00+03:00
2025-09-02T10:46:00+03:00
в мире
сша
ирак
эстония
исламское государство*
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Эстония завершила участие в военной операции во главе с США в Ираке, сообщает радиостанция ERR. "Эстония завершила свое участие в операции "Непоколебимая решимость" во главе с США в Ираке, и сама операция подходит к концу", - отмечает радиостанция. По ее данным, с апреля 2023 года в этой миссии было задействовано до 110 эстонских военнослужащих, при этом некоторые военные Эстонии участвовали в операции на протяжении почти десяти лет. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН.* Запрещенная в России террористическая организация
в мире, сша, ирак, эстония, исламское государство*, оон
В мире, США, Ирак, Эстония, Исламское государство*, ООН
Эстония завершила участие в военной миссии во главе с США в Ираке

Эстония завершила участие в военной операции США в Ираке

Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Эстония завершила участие в военной операции во главе с США в Ираке, сообщает радиостанция ERR.
"Эстония завершила свое участие в операции "Непоколебимая решимость" во главе с США в Ираке, и сама операция подходит к концу", - отмечает радиостанция.
По ее данным, с апреля 2023 года в этой миссии было задействовано до 110 эстонских военнослужащих, при этом некоторые военные Эстонии участвовали в операции на протяжении почти десяти лет.
В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке и Сирии. В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация
Жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения
19 марта, 11:34
19 марта, 11:34
 
