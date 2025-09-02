Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал способ прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
14:03 02.09.2025
Эрдоган назвал способ прекращения конфликта на Украине
2025-09-02T14:03:00+03:00
2025-09-02T14:03:00+03:00
в мире
украина
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня" вооруженных столкновений. Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "Турция с самого начала всегда считала, что война между Украиной и Россией может быть прекращена путем переговоров", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Украина, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
© AP Photo / Markus SchreiberРеджеп Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня" вооруженных столкновений.
Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине.
"Турция с самого начала всегда считала, что война между Украиной и Россией может быть прекращена путем переговоров", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин заявил о наличии вариантов обеспечения безопасности Украины
В миреУкраинаТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
