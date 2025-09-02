https://ria.ru/20250902/erdogan-2039089350.html
Эрдоган назвал способ прекращения конфликта на Украине
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине можно завершить путем переговоров, по его словам, Анкара заявляла об этом "с первого дня" вооруженных столкновений. Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "Турция с самого начала всегда считала, что война между Украиной и Россией может быть прекращена путем переговоров", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
