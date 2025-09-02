Рейтинг@Mail.ru
В понедельник двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге
15:27 02.09.2025 (обновлено: 19:16 02.09.2025)
В понедельник двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге
В понедельник двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге в понедельник, сообщила во вторник антитеррористическая комиссия Свердловской области."Первого сентября двое осужденных за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 205 УК России (приготовление к террористическому акту) совершили групповой побег из СИЗО-1 Екатеринбурга (часть 2 статьи 313 УК России). В настоящее время указанные лица объявлены в федеральный розыск", – говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале."Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 (24 года), уроженец Кировграда Свердловской области. Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001 (24 года), уроженец Нижних Серёг Свердловской области. Особые приметы: могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой", – добавили в ведомстве.ГУФСИН России по Свердловской области во вторник сообщил о розыске сбежавших и предложил вознаграждение за информацию, которая может помочь в их задержании. "Просим сообщить любую информацию о местонахождении данных граждан... За информацию полагается денежное вознаграждение", - говорится в сообщении ведомства.В понедельник ряд СМИ сообщал, что из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали двое мужчин, которых в мае 2023 года задержали за попытку поджечь здание военкомата в Екатеринбурге.Ранее региональные ГУМВД, СУСК, УФСИН не подтверждали и не опровергали данную информациюСведения о федеральном розыске появились также в базе МВД РФ. Кроме того, Корюков и Черепанов внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге в понедельник, сообщила во вторник антитеррористическая комиссия Свердловской области.
"Первого сентября двое осужденных за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 205 УК России (приготовление к террористическому акту) совершили групповой побег из СИЗО-1 Екатеринбурга (часть 2 статьи 313 УК России). В настоящее время указанные лица объявлены в федеральный розыск", – говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
"Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 (24 года), уроженец Кировграда Свердловской области. Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001 (24 года), уроженец Нижних Серёг Свердловской области. Особые приметы: могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой", – добавили в ведомстве.
ГУФСИН России по Свердловской области во вторник сообщил о розыске сбежавших и предложил вознаграждение за информацию, которая может помочь в их задержании. "Просим сообщить любую информацию о местонахождении данных граждан... За информацию полагается денежное вознаграждение", - говорится в сообщении ведомства.
В понедельник ряд СМИ сообщал, что из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали двое мужчин, которых в мае 2023 года задержали за попытку поджечь здание военкомата в Екатеринбурге.
Ранее региональные ГУМВД, СУСК, УФСИН не подтверждали и не опровергали данную информацию
Сведения о федеральном розыске появились также в базе МВД РФ. Кроме того, Корюков и Черепанов внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Суд отклонил апелляцию осужденного по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга
28 августа, 16:50
28 августа, 16:50
 
