https://ria.ru/20250902/ekaterinburg-2039137036.html

В понедельник двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге

В понедельник двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге - РИА Новости, 02.09.2025

В понедельник двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге

Двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге в понедельник, сообщила во вторник антитеррористическая комиссия Свердловской области. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:27:00+03:00

2025-09-02T15:27:00+03:00

2025-09-02T19:16:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005301_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_6dde23d54622bf726467c5a413b3e928.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге в понедельник, сообщила во вторник антитеррористическая комиссия Свердловской области."Первого сентября двое осужденных за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 205 УК России (приготовление к террористическому акту) совершили групповой побег из СИЗО-1 Екатеринбурга (часть 2 статьи 313 УК России). В настоящее время указанные лица объявлены в федеральный розыск", – говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале."Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 (24 года), уроженец Кировграда Свердловской области. Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001 (24 года), уроженец Нижних Серёг Свердловской области. Особые приметы: могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой", – добавили в ведомстве.ГУФСИН России по Свердловской области во вторник сообщил о розыске сбежавших и предложил вознаграждение за информацию, которая может помочь в их задержании. "Просим сообщить любую информацию о местонахождении данных граждан... За информацию полагается денежное вознаграждение", - говорится в сообщении ведомства.В понедельник ряд СМИ сообщал, что из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали двое мужчин, которых в мае 2023 года задержали за попытку поджечь здание военкомата в Екатеринбурге.Ранее региональные ГУМВД, СУСК, УФСИН не подтверждали и не опровергали данную информациюСведения о федеральном розыске появились также в базе МВД РФ. Кроме того, Корюков и Черепанов внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20250828/sud-2038138195.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия