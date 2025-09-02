https://ria.ru/20250902/efimov-2039048591.html

Ефимов: выдано более тысячи градпланов участков под коммерческие объекты

Ефимов: выдано более тысячи градпланов участков под коммерческие объекты - РИА Новости, 02.09.2025

Ефимов: выдано более тысячи градпланов участков под коммерческие объекты

Москомархитектура с начала 2025 года подготовила свыше тысячи градостроительных планов участков (ГПЗУ) для строительства и реконструкции коммерческих объектов,... РИА Новости, 02.09.2025

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Москомархитектура с начала 2025 года подготовила свыше тысячи градостроительных планов участков (ГПЗУ) для строительства и реконструкции коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Оформление градостроительных планов земельных участков для коммерческих объектов – первый шаг к созданию в городе новых бизнес-центров, торговых точек и коммерческой недвижимости. Благодаря этим объектам развивается городская среда, появляется больше рабочих мест и новые возможности для предпринимателей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что с начала года больше всего таких планов оформили на территории Новомосковского административного округа – более 200, или свыше 20% от общего количества. В Западном административном округе доля составила 12%.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что свыше 20% градостроительной документации выдали индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

москва

2025

Новости

