Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве выделили землю под 17 новых производств стройматериалов - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/efimov-2038952708.html
Ефимов: в Москве выделили землю под 17 новых производств стройматериалов
Ефимов: в Москве выделили землю под 17 новых производств стройматериалов - РИА Новости, 02.09.2025
Ефимов: в Москве выделили землю под 17 новых производств стройматериалов
С марта 2022 года город заключил 17 договоров аренды земельных участков по льготной ставке один рубль в год для создания предприятий строительной... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:12:00+03:00
2025-09-02T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. С марта 2022 года город заключил 17 договоров аренды земельных участков по льготной ставке один рубль в год для создания предприятий строительной промышленности, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Площадки выделены на северо-западе и юго-востоке столицы, в Зеленограде и Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Как уточняется в сообщении, льготная ставка аренды – один рубль в год – распространяется на весь срок действия договоров, благодаря чему компании в сжатые сроки смогут наладить выпуск важной для города продукции."С 2022 года город предоставил инвесторам по льготной ставке один рубль в год земельные участки общей площадью около 92 гектаров для возведения предприятий, которые будут специализироваться на выпуске строительных и отделочных материалов. Общая площадь объектов составит примерно 700 тысяч квадратных метров. Объем частных инвестиций – около 32 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Запуск в столице 17 новых предприятий промышленности строительных материалов позволит создать более 5,5 тысяч рабочих мест. Промышленные комплексы станут производить архитектурный бетон, керамические изделия, газобетонные блоки, префабрицированные железобетонные конструкции и другую продукцию, что, как было отмечено, поможет значительно нарастить объемы производства строительных материалов и укрепить промышленную базу города.Так, например, в Краснопахорском районе в планах создание кластера по изготовлению строительных материалов, на эти цели город уже выделил более 30 гектаров земли. Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что в свою очередь в районе Выхино-Жулебино будет построен производственный комплекс по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика. В этом же районе инвестор откроет производство плиточных модулей из древесины. В Восточной коммунальной зоне Зеленограда запустят сразу несколько современных производств – заводы по выпуску дверей, газобетонных блоков и готовых модулей. В то время как в районе Вороново введут предприятие по разработке, испытанию и опытному производству строительных материалов.Масштабный инвестиционный проект – особый статус, присваиваемый важным для развития Москвы объектам, таким как инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы, для возведения которых застройщики арендуют землю у города. По МаИП для развития промышленных производств с 2022 года участки предоставляются по льготной ставке один рубль в год.
https://ria.ru/20250901/efimov-2038664183.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве выделили землю под 17 новых производств стройматериалов

Ефимов: город выделил участки для создания 17 новых производств стройматериалов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. С марта 2022 года город заключил 17 договоров аренды земельных участков по льготной ставке один рубль в год для создания предприятий строительной промышленности, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Площадки выделены на северо-западе и юго-востоке столицы, в Зеленограде и Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Как уточняется в сообщении, льготная ставка аренды – один рубль в год – распространяется на весь срок действия договоров, благодаря чему компании в сжатые сроки смогут наладить выпуск важной для города продукции.
"С 2022 года город предоставил инвесторам по льготной ставке один рубль в год земельные участки общей площадью около 92 гектаров для возведения предприятий, которые будут специализироваться на выпуске строительных и отделочных материалов. Общая площадь объектов составит примерно 700 тысяч квадратных метров. Объем частных инвестиций – около 32 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Запуск в столице 17 новых предприятий промышленности строительных материалов позволит создать более 5,5 тысяч рабочих мест. Промышленные комплексы станут производить архитектурный бетон, керамические изделия, газобетонные блоки, префабрицированные железобетонные конструкции и другую продукцию, что, как было отмечено, поможет значительно нарастить объемы производства строительных материалов и укрепить промышленную базу города.
Так, например, в Краснопахорском районе в планах создание кластера по изготовлению строительных материалов, на эти цели город уже выделил более 30 гектаров земли. Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что в свою очередь в районе Выхино-Жулебино будет построен производственный комплекс по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика. В этом же районе инвестор откроет производство плиточных модулей из древесины. В Восточной коммунальной зоне Зеленограда запустят сразу несколько современных производств – заводы по выпуску дверей, газобетонных блоков и готовых модулей. В то время как в районе Вороново введут предприятие по разработке, испытанию и опытному производству строительных материалов.
Масштабный инвестиционный проект – особый статус, присваиваемый важным для развития Москвы объектам, таким как инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы, для возведения которых застройщики арендуют землю у города. По МаИП для развития промышленных производств с 2022 года участки предоставляются по льготной ставке один рубль в год.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Ефимов: кабельное производство при поддержке города появится в Метрогородке
Вчера, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала