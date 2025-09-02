https://ria.ru/20250902/efimov-2038952708.html

Ефимов: в Москве выделили землю под 17 новых производств стройматериалов

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. С марта 2022 года город заключил 17 договоров аренды земельных участков по льготной ставке один рубль в год для создания предприятий строительной промышленности, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Площадки выделены на северо-западе и юго-востоке столицы, в Зеленограде и Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Как уточняется в сообщении, льготная ставка аренды – один рубль в год – распространяется на весь срок действия договоров, благодаря чему компании в сжатые сроки смогут наладить выпуск важной для города продукции."С 2022 года город предоставил инвесторам по льготной ставке один рубль в год земельные участки общей площадью около 92 гектаров для возведения предприятий, которые будут специализироваться на выпуске строительных и отделочных материалов. Общая площадь объектов составит примерно 700 тысяч квадратных метров. Объем частных инвестиций – около 32 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Запуск в столице 17 новых предприятий промышленности строительных материалов позволит создать более 5,5 тысяч рабочих мест. Промышленные комплексы станут производить архитектурный бетон, керамические изделия, газобетонные блоки, префабрицированные железобетонные конструкции и другую продукцию, что, как было отмечено, поможет значительно нарастить объемы производства строительных материалов и укрепить промышленную базу города.Так, например, в Краснопахорском районе в планах создание кластера по изготовлению строительных материалов, на эти цели город уже выделил более 30 гектаров земли. Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что в свою очередь в районе Выхино-Жулебино будет построен производственный комплекс по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика. В этом же районе инвестор откроет производство плиточных модулей из древесины. В Восточной коммунальной зоне Зеленограда запустят сразу несколько современных производств – заводы по выпуску дверей, газобетонных блоков и готовых модулей. В то время как в районе Вороново введут предприятие по разработке, испытанию и опытному производству строительных материалов.Масштабный инвестиционный проект – особый статус, присваиваемый важным для развития Москвы объектам, таким как инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы, для возведения которых застройщики арендуют землю у города. По МаИП для развития промышленных производств с 2022 года участки предоставляются по льготной ставке один рубль в год.

