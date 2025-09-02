https://ria.ru/20250902/dtp-2039151612.html

В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали

В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали - РИА Новости, 02.09.2025

В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали

Автомобиль врезался в автобус на западе Москвы, пострадали пять пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса". РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:54:00+03:00

2025-09-02T15:54:00+03:00

2025-09-02T16:19:00+03:00

происшествия

москва

мосгортранс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039156932_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4725adc81ac4c2656d0a1ee853da4f50.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобус на западе Москвы, пострадали пять пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса"."Сегодня около 14.00 на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 793 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения автобуса и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадало пять пассажиров, им оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.Там подчеркнули, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250901/dtp-2038858295.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мосгортранс