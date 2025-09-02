Рейтинг@Mail.ru
В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали
15:54 02.09.2025 (обновлено: 16:19 02.09.2025)
В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали
В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали - РИА Новости, 02.09.2025
В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали
Автомобиль врезался в автобус на западе Москвы, пострадали пять пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса". РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобус на западе Москвы, пострадали пять пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса"."Сегодня около 14.00 на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 793 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения автобуса и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадало пять пассажиров, им оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.Там подчеркнули, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали

На зепаде Москвы 5 человек пострадали в ДТП с автобусом

© Фото : прокуратура МосквыАвтомобиль, поврежденный в результате ДТП на Мичуринском проспекте в Москве
Автомобиль, поврежденный в результате ДТП на Мичуринском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : прокуратура Москвы
Автомобиль, поврежденный в результате ДТП на Мичуринском проспекте в Москве
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобус на западе Москвы, пострадали пять пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
"Сегодня около 14.00 на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 793 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения автобуса и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадало пять пассажиров, им оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Новой Москве произошло ДТП с автобусом и легковушкой, есть пострадавшие
1 сентября, 14:53
