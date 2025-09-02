https://ria.ru/20250902/dtp-2039151612.html
В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобус на западе Москвы, пострадали пять пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса"."Сегодня около 14.00 на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 793 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения автобуса и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадало пять пассажиров, им оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.Там подчеркнули, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
