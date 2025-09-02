https://ria.ru/20250902/dtp-2039105904.html

Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За восемь месяцев 2025 года служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам 91,7 тысячи аварий без пострадавших, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Служба помощи при ДТП — это единое пространство помощи, где работает круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров на территории региона. "Подмосковная служба помощи при ДТП с начала года оказала квалифицированную помощь порядка 183,5 тысячи водителей: более 15,6 тысячи ДТП оформили на месте по европротоколу, а более 36,8 тысячи ДТП оформили необходимые документы в стационарных центрах помощи", – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Глава ведомства добавил, что консультация специалистов службы помогает участникам ДТП быстро провести необходимые первоочередные действия, оформить европротокол и избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших. Это, по словам министра, значительно сокращает время пребывания на месте происшествия и снижает вероятность возникновения повторных ДТП. В пресс-службе напомнили, что в случае попадания в ДТП без пострадавших не следует оставаться в автомобиле или рядом с ним. Необходимо незамедлительно уйти за пределы проезжей части в безопасное место и позвонить по номеру 112, а затем действовать согласно инструкциям оператора горячей линии, который скоординирует дальнейшие действия. При необходимости оператор поможет оформить европротокол через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО" или направит в ближайший центр помощи при ДТП.

