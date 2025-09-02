Рейтинг@Mail.ru
Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:40 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/dtp-2039105904.html
Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье
Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье - РИА Новости, 02.09.2025
Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье
За восемь месяцев 2025 года служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам 91,7 тысячи аварий без... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:40:00+03:00
2025-09-02T14:40:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154351/14/1543511436_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_387803dfe412ad8a1ce5df85d4a1332b.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За восемь месяцев 2025 года служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам 91,7 тысячи аварий без пострадавших, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Служба помощи при ДТП — это единое пространство помощи, где работает круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров на территории региона. "Подмосковная служба помощи при ДТП с начала года оказала квалифицированную помощь порядка 183,5 тысячи водителей: более 15,6 тысячи ДТП оформили на месте по европротоколу, а более 36,8 тысячи ДТП оформили необходимые документы в стационарных центрах помощи", – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Глава ведомства добавил, что консультация специалистов службы помогает участникам ДТП быстро провести необходимые первоочередные действия, оформить европротокол и избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших. Это, по словам министра, значительно сокращает время пребывания на месте происшествия и снижает вероятность возникновения повторных ДТП. В пресс-службе напомнили, что в случае попадания в ДТП без пострадавших не следует оставаться в автомобиле или рядом с ним. Необходимо незамедлительно уйти за пределы проезжей части в безопасное место и позвонить по номеру 112, а затем действовать согласно инструкциям оператора горячей линии, который скоординирует дальнейшие действия. При необходимости оператор поможет оформить европротокол через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО" или направит в ближайший центр помощи при ДТП.
https://ria.ru/20250902/dorogi-2039074960.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154351/14/1543511436_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8d3da40e799cd6cb5deff8348883ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье

Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на дороге
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За восемь месяцев 2025 года служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам 91,7 тысячи аварий без пострадавших, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Служба помощи при ДТП — это единое пространство помощи, где работает круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров на территории региона.
"Подмосковная служба помощи при ДТП с начала года оказала квалифицированную помощь порядка 183,5 тысячи водителей: более 15,6 тысячи ДТП оформили на месте по европротоколу, а более 36,8 тысячи ДТП оформили необходимые документы в стационарных центрах помощи", – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что консультация специалистов службы помогает участникам ДТП быстро провести необходимые первоочередные действия, оформить европротокол и избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших. Это, по словам министра, значительно сокращает время пребывания на месте происшествия и снижает вероятность возникновения повторных ДТП.
В пресс-службе напомнили, что в случае попадания в ДТП без пострадавших не следует оставаться в автомобиле или рядом с ним. Необходимо незамедлительно уйти за пределы проезжей части в безопасное место и позвонить по номеру 112, а затем действовать согласно инструкциям оператора горячей линии, который скоординирует дальнейшие действия. При необходимости оператор поможет оформить европротокол через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО" или направит в ближайший центр помощи при ДТП.
Загородная дорога - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Более 1 тысячи проселочных дорог отремонтируют в Подмосковье
Вчера, 13:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала