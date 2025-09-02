https://ria.ru/20250902/dtp-2038979888.html

В Приамурье автобус столкнулся с легковушкой

В Приамурье автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 02.09.2025

В Приамурье автобус столкнулся с легковушкой

Автобус с пассажирами и легковушка столкнулись на федеральной трассе в Приамурье, есть пострадавшие, сообщает управление МВД по Амурской области. РИА Новости, 02.09.2025

происшествия

амурская область

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Автобус с пассажирами и легковушка столкнулись на федеральной трассе в Приамурье, есть пострадавшие, сообщает управление МВД по Амурской области. "Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на автодороге "Благовещенск-Свободный". По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco. В автоаварии имеются пострадавшие", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, скорой медицинской помощи и спасательные службы, добавили в ведомстве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительно, пострадали больше 10 человек. Судя по фото с места событий, опубликованных в местных соцсетях, на трассе после ДТП образовалась пробка из автомобилей.

амурская область

