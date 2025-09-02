https://ria.ru/20250902/dtp-2013819574.html

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году

2 сентября на седьмом километре Новотроицкого шоссе в Амурской области столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Пострадали 22 человека,... РИА Новости, 02.09.2025

2 сентября на седьмом километре Новотроицкого шоссе в Амурской области столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Пострадали 22 человека, три человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – четверо детей.5 августа на 228-м километре трассы М-4 "Дон" в Киреевском районе Тульской области автобус, шедший по маршруту Стаханов (ЛНР) – Москва, наехал на опору пункта взимания платы. В салоне находились 48 человек. По данным Минздрава, пострадали 39 человек, из которых 35, включая троих детей, были госпитализированы. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, причиной ДТП стал сильный туман. 4 августа в Ленинградской области автобус столкнулся с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе. Водитель автобуса выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения. В автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского. В результате ДТП один человек погиб. Как уточнил региональный главк МВД, погибшая – женщина 1957 года рождения. По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в больницы Ленинградской области были доставлены 14 человек. Двоим оказали амбулаторную помощь. 2 августа у села Хлебино Теньгушевского района Мордовии водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В результате ЧП пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение. 27 июля в Кигинском районе Башкирии водитель автобуса Higer не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В момент ДТП в автобусе находились 43 туриста, возвращавшиеся в Удмуртию из Салаватского района Башкирии. В аварии пострадали более 20 человек, восемь из них были госпитализированы. 21 июля на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский" в Якутии автобус марки "Нефаз 4208-34" сорвался с обрыва. В момент аварии в автобусе находились работники проходческих и добычных участков, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности, которые возвращались со смены. В результате ЧП погибли 13 человек, еще 20 пострадали. 15 июля в Москве произошло ДТП с участием двух электробусов. На остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения. Пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. 11 июля на 37-м километре автодороги М-4 "Дон" в подмосковном Домодедове произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Водитель столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности. В результате аварии водитель автобуса погиб. В экстренных службах сообщили, что еще 14 человек пострадали. 6 июня автобус Нyundai Аero Тown, который вез детей из школы №66 Хабаровска на экскурсию в зоосад "Приамурский" имени Всеволода Сысоева в Хабаровский район, перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП были 29 детей 2011-2017 годов рождения, два сопровождающих и один родитель (всего 33 человека). Как сообщила госавтоинспекция региона, за помощью обратились 23 пострадавших в аварии. 27 мая на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области водитель автобуса MAN, ехавший по маршруту Елец – Воронеж, не выдержал безопасную дистанцию перед грузовиком Dongfeng и столкнулся с ним, большегруз по инерции врезался в "Камаз". В результате ДТП водитель автомобиля Dongfeng, а также водитель автобуса и его 13 пассажиров, в возрасте от 17 до 62 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. 17 мая на 36-м километре трассы М-5 "Урал" в Раменском муниципальном округе Подмосковья грузовик столкнулся с автомобилем "Киа Спортейдж". Оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие машины въехал рейсовый автобус. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек: пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. 14 мая в Железногорском районе Курской области столкнулись автобус и три легковых автомобиля. По информации врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, рейсовый автобус "Лиаз" автотранспортного предприятия Железногорска двигался по маршруту Железногорск – дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами – Hyundai Solaris и Toyota RAV4. В результате ДТП погибли три человека, еще 18 человек были госпитализированы.28 апреля на автодороге М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль в Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус с паломниками, следовавший из Псковской области в Кострому, съехал в кювет и опрокинулся. УМВД по Владимирской области сообщило, что за медицинской помощью обратились около 35 человек. По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, 17 человек были госпитализированы. 22 апреля на 9-м километре автодороги Сиверская – Дружная Горка – Куровицы в Ленинградской области водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "ПАЗ", перевозившим детей. В результате ДТП пострадали 12 человек: водитель Renault Logan, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, и 11 детей – двое несовершеннолетних пассажиров Renault Logan и девять детей, которые ехали в автобусе.6 апреля на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса 948-го маршрута. Были госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей. 31 марта в Бийском районе Алтайского края столкнулись автомобиль и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Бийск – Первомайское. По данным полиции, водитель, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус. В аварии погибли пассажирка автобуса и пассажир легкового автомобиля, еще пять человек были госпитализированы. 24 марта на трассе у аэропорта Симферополя (Крым) столкнулись автобус "Лиаз", который ехал в Симферополь из села Аркадьевка, с зерновозом "Камаз". По данным Минздрава, погибли шесть человек, в больницу были доставлены 37 человек. Водитель автобуса выжил. Он заявил, что его ослепило солнце и он не заметил впереди стоящий прицеп с грузовиком. 18 марта на перекрестке улиц Билибина и Уустаах Избекова в Якутске (Республики Саха (Якутия) столкнулись маршрутный автобус № 41 и грузовик "Камаз". В результате происшествия пострадали 14 человек – водитель и 13 пассажиров автобуса. 14 февраля на Комсомольском мосту в центре Омска столкнулись пассажирские автобусы № 72 и 78 и три легковых автомобиля. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам двух пассажирских автобусов. 11 февраля на 2-м километре автодороги Прокопьевск – Ясная Поляна в Кузбассе водитель автобуса "ПАЗ" не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего автобус опрокинулся. В результате аварии погибла пассажирка автобуса, еще четверым понадобилась медицинская помощь.10 февраля на 6-м километре автодороги Уборка – Самарка – Ариадное в Чугуевском районе Приморья произошла авария с участием лесовоза и автобуса, шедшего по маршруту Чугуевка – Заветное. В результате ДТП 16 человек доставили в районную больницу, шестеро из них госпитализировали. 2 февраля на 133-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе Ленобласти водитель "Камаза" (снегоуборочная техника) столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом, выполнявшим регулярный рейс из Таллинна в Санкт-Петербург. В результате аварии погибли два пассажира, 17 человек пострадали. 18 января на 6-м километре автодороги Челябинск – Октябрьское в Челябинской области столкнулись автомобили Honda Civic и рейсовый автобус "ПАЗ", двигавшиеся во встречных направлениях. В результате аварии погибли два человека – водитель и пассажир легкового автомобиля. Травмы получили водитель автобуса и пятеро пассажиров. 12 января в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части, в результате чего автобус опрокинулся. В результате аварии три человека погибли, еще 33 человека получили травмы различной степени тяжести. 5 января на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся. Глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков сообщал, что медики оказали помощь 16 пострадавшим в ДТП, госпитализация потребовалась семерым. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

