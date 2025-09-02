https://ria.ru/20250902/dorogi-2039074960.html

Более 1 тысячи проселочных дорог отремонтируют в Подмосковье

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Свыше 1 тысячи проселочных дорог отремонтируют в Подмосковье в этом и следующем годах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Каждая третья дорога в регионе – щебеночная или грунтовая (из 45 тысяч километров – 15,4 тысячи километров – дороги без асфальта). Они очень важны для многих деревень и поселков. Так, в Подмосковье реализуется большая программа по модернизации таких дорог. Одна из них – рядом с деревней Мендюкино в муниципальном округе Зарайск. Губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как ведутся здесь работы и пообщался с местными жителями. "В свое время был большой запрос в наших округах, особенно в сельских территориях, на программу капитального ремонта с устройством твердого покрытия. И один из населенных пунктов, который мы в нее включили – Мендюкино. Здесь для многодетных строятся дома, делается вся инженерная инфраструктура. Кроме региональных и федеральных дорог, которые мы строим с тоннелями, шумозащитными экранами, для нас очень важно наращивать программу доступности деревень, малых населенных пунктов на удаленных территориях. Поэтому мы увеличили в своем бюджете до 1,5 миллиарда рублей объем средств на эти цели. Считаем эту работу важной, знаем, что у жителей такой запрос есть. Конечно, мы приоритизируем программу, потому что сразу все дороги асфальтировать не можем. Но хочу сказать, что она и дальше будет реализовываться. Я уверен, жители это почувствуют", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В этом году в Мендюкине обновят четыре дороги (2,4 километра). В следующем – еще пять (2,3 километра). Более 250 многодетных семей круглогодично смогут удобно добираться до своих участков. В муниципальном округе Зарайск в 2025 году планируют отремонтировать 12 объектов (7,8 километра). В настоящее время работы на пяти (2,2 километра) уже выполнены – это улица Советская в деревне Карино, дороги до деревень Малое Еськино и Дятлово-2, а также "Зарайск-Кобылье" - деревня Воронино". Остальные завершат к середине октября. А в 2026 году модернизируют 14 дорог (6,8 километра). В регионе в этом году запланировано отремонтировать 481 проселочную дорогу (211 километров). Так, в деревне Алферово (муниципального округа Егорьевск) проведут работы на улице Первомайской, в Луховицах – на улице Луговой, а в микрорайоне Львовский (городской округ Подольск) – от улицы Восточной до СНТ "Ротор". Перемены ждут и жителей Пушкинского округа: в деревне Степаньково модернизируют дороги сразу к трем СНТ – "Нептун-1", "Витязь-1" и "Знаменское", а в поселке городского типа Зеленоградский – на улице Островского. План на 2026 год – отремонтировать еще 539 дороги (246 километров). Планируется, что в Подмосковье обновят порядка 1,5 тысячи участков дорог общей протяженностью около 1,5 тысячи километра – 1,2 тысячи километра муниципальных и свыше 300 километров региональных дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

