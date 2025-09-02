Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил власти Молдавии в давлении на оппозицию - РИА Новости, 02.09.2025
10:27 02.09.2025
Додон обвинил власти Молдавии в давлении на оппозицию
КИШИНЕВ, 2 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер партии социалистов и один из руководителей Патриотического блока Игорь Додон заявил о давлении властей на оппозицию, отметив, что речь идет о попытках запугать и деморализовать избирателей. Ранее бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Ирина Влах заявила, что у представителей политсилы утром во вторник проходят обыски, назвав их "попыткой властей запугать оппозицию". "Злоупотребления и террор в отношении членов Патриотического блока и сторонников партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах выдают страх PAS. Жёлтая власть испытывает истерический страх от роста рейтинга блока и пытается с помощью запугивания людьми в масках, санкций, провокаций и сфабрикованных дел нанести удар по левой оппозиции", – написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, правящая партия и президент Майя Санду "преследуют цель устранить любой риск для себя, чтобы сохранить власть и продолжить диктаторское правление". "Но народ проснулся, и уже ничто не сможет остановить решимость граждан. До 28 сентября осталось немного – и мы освободим страну от жёлтой диктатуры", – добавил он. В июле прокуратура инициировала несколько дел против членов партий, входящих в Патриотический блок , заявив о расследовании возможного финансирования из-за рубежа. Оппозиция считает это политическим давлением на фоне подготовки к парламентским выборам, назначенным на 28 сентября. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 2 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер партии социалистов и один из руководителей Патриотического блока Игорь Додон заявил о давлении властей на оппозицию, отметив, что речь идет о попытках запугать и деморализовать избирателей.
Ранее бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Ирина Влах заявила, что у представителей политсилы утром во вторник проходят обыски, назвав их "попыткой властей запугать оппозицию".
"Злоупотребления и террор в отношении членов Патриотического блока и сторонников партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах выдают страх PAS. Жёлтая власть испытывает истерический страх от роста рейтинга блока и пытается с помощью запугивания людьми в масках, санкций, провокаций и сфабрикованных дел нанести удар по левой оппозиции", – написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, правящая партия и президент Майя Санду "преследуют цель устранить любой риск для себя, чтобы сохранить власть и продолжить диктаторское правление". "Но народ проснулся, и уже ничто не сможет остановить решимость граждан. До 28 сентября осталось немного – и мы освободим страну от жёлтой диктатуры", – добавил он.
В июле прокуратура инициировала несколько дел против членов партий, входящих в Патриотический блок , заявив о расследовании возможного финансирования из-за рубежа. Оппозиция считает это политическим давлением на фоне подготовки к парламентским выборам, назначенным на 28 сентября. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
