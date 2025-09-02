https://ria.ru/20250902/deparde--2039093011.html
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии - РИА Новости, 02.09.2025
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии
Французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом во Франции по очередному обвинению в сексуальном насилии, сообщает во вторник радиостанция... РИА Новости, 02.09.2025
ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом во Франции по очередному обвинению в сексуальном насилии, сообщает во вторник радиостанция Franceinfo.В мае суд Парижа признал актера виновным по делу о домогательствах в отношении декоратора и ассистента режиссера фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Расследование по подозрению в насилии по отношению к актрисе Шарлотте Арну относится к 2018 году."Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании молодой актрисы Шарлотты Арну", - сообщает радио со ссылкой на адвоката актрисы.Отмечается, что следственный судья постановил выдвинуть обвинения актеру по фактам, относящимся к 7 и 13 августа 2018 года. Обвинение утверждает, что изнасилование произошло в доме актера, а актриса находилась под моральным давлением.
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии
