Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 02.09.2025 (обновлено: 14:20 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/deparde--2039093011.html
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии - РИА Новости, 02.09.2025
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии
Французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом во Франции по очередному обвинению в сексуальном насилии, сообщает во вторник радиостанция... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:12:00+03:00
2025-09-02T14:20:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007137634_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_555a2daec8fb6bfc476e8bd878871b90.jpg
ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом во Франции по очередному обвинению в сексуальном насилии, сообщает во вторник радиостанция Franceinfo.В мае суд Парижа признал актера виновным по делу о домогательствах в отношении декоратора и ассистента режиссера фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Расследование по подозрению в насилии по отношению к актрисе Шарлотте Арну относится к 2018 году."Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании молодой актрисы Шарлотты Арну", - сообщает радио со ссылкой на адвоката актрисы.Отмечается, что следственный судья постановил выдвинуть обвинения актеру по фактам, относящимся к 7 и 13 августа 2018 года. Обвинение утверждает, что изнасилование произошло в доме актера, а актриса находилась под моральным давлением.
https://ria.ru/20250613/vaynshteyn-2022578112.html
https://ria.ru/20250810/strelba-2034380348.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007137634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ec5a59a5172baecf4a5eb6bd737d009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии

Депардье снова предстанет перед судом по новому обвинению в сексуальном насилии

© AP Photo / Aurelien MorissardАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Актер Жерар Депардье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом во Франции по очередному обвинению в сексуальном насилии, сообщает во вторник радиостанция Franceinfo.
В мае суд Парижа признал актера виновным по делу о домогательствах в отношении декоратора и ассистента режиссера фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Расследование по подозрению в насилии по отношению к актрисе Шарлотте Арну относится к 2018 году.
Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Суд присяжных не смог достичь консенсуса по обвинению в деле Вайнштейна
13 июня, 05:17
"Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании молодой актрисы Шарлотты Арну", - сообщает радио со ссылкой на адвоката актрисы.
Отмечается, что следственный судья постановил выдвинуть обвинения актеру по фактам, относящимся к 7 и 13 августа 2018 года. Обвинение утверждает, что изнасилование произошло в доме актера, а актриса находилась под моральным давлением.
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
У тюрьмы, где содержат пособницу Эпштейна, произошла стрельба, пишут СМИ
10 августа, 00:45
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала