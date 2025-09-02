https://ria.ru/20250902/deparde--2039093011.html

СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии

СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии - РИА Новости, 02.09.2025

СМИ: Депардье предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии

Французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом во Франции по очередному обвинению в сексуальном насилии, сообщает во вторник радиостанция... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:12:00+03:00

2025-09-02T14:12:00+03:00

2025-09-02T14:20:00+03:00

в мире

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007137634_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_555a2daec8fb6bfc476e8bd878871b90.jpg

ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом во Франции по очередному обвинению в сексуальном насилии, сообщает во вторник радиостанция Franceinfo.В мае суд Парижа признал актера виновным по делу о домогательствах в отношении декоратора и ассистента режиссера фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Расследование по подозрению в насилии по отношению к актрисе Шарлотте Арну относится к 2018 году."Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании молодой актрисы Шарлотты Арну", - сообщает радио со ссылкой на адвоката актрисы.Отмечается, что следственный судья постановил выдвинуть обвинения актеру по фактам, относящимся к 7 и 13 августа 2018 года. Обвинение утверждает, что изнасилование произошло в доме актера, а актриса находилась под моральным давлением.

https://ria.ru/20250613/vaynshteyn-2022578112.html

https://ria.ru/20250810/strelba-2034380348.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция