Рейтинг@Mail.ru
Дело Юлии Таратуты* направили в суд - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 02.09.2025 (обновлено: 11:14 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/delo-2039027287.html
Дело Юлии Таратуты* направили в суд
Дело Юлии Таратуты* направили в суд - РИА Новости, 02.09.2025
Дело Юлии Таратуты* направили в суд
Уголовное дело в отношении журналистки и ведущей телеканала "Дождь"** Юлии Таратуты* (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) направлено в суд,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:04:00+03:00
2025-09-02T11:14:00+03:00
москва
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013870792_0:546:2047:1697_1920x0_80_0_0_96820955156f81ee46bc319d4d0aa2df.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении журналистки и ведущей телеканала "Дождь"** Юлии Таратуты* (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы."Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летней Юлии Таратуты*... ‍️Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимой, находящейся в розыске", - говорится в Telegram-канале ведомства.Она обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России** СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20250901/inoagenty-2038722519.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013870792_0:354:2047:1889_1920x0_80_0_0_a9821ac7197028dbc1066cc3cf3a0915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Дело Юлии Таратуты* направили в суд

Прокуратура Москвы направила в суд дело журналистки Юлии Таратуты

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкЮлия Таратута*
Юлия Таратута* - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Юлия Таратута*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении журналистки и ведущей телеканала "Дождь"** Юлии Таратуты* (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы.
"Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летней Юлии Таратуты*... ‍️Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимой, находящейся в розыске", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Она обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.
По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
** СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
Аудитория вуза - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Иноагентам запретили заниматься просвещением в России
Вчера, 00:15
 
МоскваПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала