Дело Юлии Таратуты* направили в суд

Дело Юлии Таратуты* направили в суд - РИА Новости, 02.09.2025

Дело Юлии Таратуты* направили в суд

Уголовное дело в отношении журналистки и ведущей телеканала "Дождь"** Юлии Таратуты* (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) направлено в суд,... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении журналистки и ведущей телеканала "Дождь"** Юлии Таратуты* (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы."Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летней Юлии Таратуты*... ‍️Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимой, находящейся в розыске", - говорится в Telegram-канале ведомства.Она обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России** СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России

