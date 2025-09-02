Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале арестовали мужчину, стрелявшего возле торгового центра
21:47 02.09.2025
В Махачкале арестовали мужчину, стрелявшего возле торгового центра
В Махачкале арестовали мужчину, стрелявшего возле торгового центра - РИА Новости, 02.09.2025
В Махачкале арестовали мужчину, стрелявшего возле торгового центра
Житель Дагестана, стрелявший возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого мужчины на его жену, арестован на два месяца,... РИА Новости, 02.09.2025
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Житель Дагестана, стрелявший возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого мужчины на его жену, арестован на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Ранее в МВД Дагестана рассказали, что вечером 29 августа рядом с ТЦ "Этажи" в Махачкале между двумя мужчинами случился словесный конфликт из-за того, что один из них "излишне заинтересованно" посмотрел на жену второго. Оскорбившийся супруг достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил, но ни в кого не попал. Обошлось без пострадавших. Стрелявший был доставлен в отдел полиции. "В Ленинский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Махачкалы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)… Суд, изучив представленные материалы, постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 октября 2025 года включительно", – говорится в сообщении.
махачкала
республика дагестан
россия
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
В Махачкале арестовали мужчину, стрелявшего возле торгового центра

Стрелявшего возле ТЦ в Махачкале мужчину арестовали на два месяца

Руки в наручниках. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Житель Дагестана, стрелявший возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого мужчины на его жену, арестован на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее в МВД Дагестана рассказали, что вечером 29 августа рядом с ТЦ "Этажи" в Махачкале между двумя мужчинами случился словесный конфликт из-за того, что один из них "излишне заинтересованно" посмотрел на жену второго. Оскорбившийся супруг достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил, но ни в кого не попал. Обошлось без пострадавших. Стрелявший был доставлен в отдел полиции.
"В Ленинский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Махачкалы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)… Суд, изучив представленные материалы, постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 октября 2025 года включительно", – говорится в сообщении.
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
loader
