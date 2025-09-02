https://ria.ru/20250902/dagestan-2039211436.html

В Махачкале арестовали мужчину, стрелявшего возле торгового центра

МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Житель Дагестана, стрелявший возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого мужчины на его жену, арестован на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Ранее в МВД Дагестана рассказали, что вечером 29 августа рядом с ТЦ "Этажи" в Махачкале между двумя мужчинами случился словесный конфликт из-за того, что один из них "излишне заинтересованно" посмотрел на жену второго. Оскорбившийся супруг достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил, но ни в кого не попал. Обошлось без пострадавших. Стрелявший был доставлен в отдел полиции. "В Ленинский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Махачкалы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)… Суд, изучив представленные материалы, постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 октября 2025 года включительно", – говорится в сообщении.

