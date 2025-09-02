В Дагестане декана аграрного вуза заподозрили в получении взяток
В Дагестане возбуждено дело о взятках против декана аграрного вуза
МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Декан одного из факультетов государственного университета в Дагестане и его заместитель подозреваются в получении взяток, в уголовном деле семь эпизодов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По материалам региональных МВД по УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении декана и его заместителя одного из государственных университетов республики, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 (взятка, совершенная организованной группой в крупном размере), пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (взятка, совершенная организованной группой) – семь эпизодов", – говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемые с сентября 2023 по июнь 2025 года получили в общей сумме 629 тысяч рублей за незаконный перевод и нахождение некоторых студентов на обучении по индивидуальному учебному плану и свободному графику посещения занятий. Также деньги передавались за допуск студентов с систематическими пропусками к сдаче сессии и за проставление студентам зачетной и экзаменационной сессии без их явки.
Отмечается, что во время допроса фигуранты дела "признали вину и подробно рассказали об обстоятельствах произошедшего".
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о Дагестанском государственном аграрном университете (ДГАУ).
В июне в МВД Дагестана сообщили о задержании ректора и работников администрации ДГАУ с поличным при получении взятки за содействие в поступлении в учебное заведение. Во время обысков в их служебных кабинетах правоохранители обнаружили более 5 миллионов рублей с пояснительными записками от студентов о предназначении денег – для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу.
