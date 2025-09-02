https://ria.ru/20250902/chekhiya-2039188583.html

Экс-премьер Чехии заявил, что намерен вернуться к предвыборной кампании

Экс-премьер Чехии заявил, что намерен вернуться к предвыборной кампании - РИА Новости, 02.09.2025

Экс-премьер Чехии заявил, что намерен вернуться к предвыборной кампании

Экс-премьер Чехии и лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш, на которого в понедельник во время митинга напал мужчина... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T18:49:00+03:00

2025-09-02T18:49:00+03:00

2025-09-02T18:49:00+03:00

в мире

чехия

андрей бабиш

петр павел

петр фиала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_0:107:3246:1933_1920x0_80_0_0_b7d0469fe538ae2ce66a0bfb88509fdd.jpg

ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Экс-премьер Чехии и лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш, на которого в понедельник во время митинга напал мужчина старшего возраста и нанес сзади несколько ударов костылем по голове и спине, заявил во вторник, что должен пройти еще несколько обследований, но намерен еще успеть вернуться в кампанию перед выборами в парламент республики, которые назначены на 3-4 октября. "Хочу выразить уверенность, что то, что случилось со мной вчера (в понедельник – ред.), на митинге в селе Добра (в районе Фридек-Мистек на востоке республики - ред.), не повторится ни с одним чешским политиком, независимо от того, какие политические силы он представляет. Призываю всех наших избирателей отказаться от подобных методов ведения политической борьбы. Это нападение ни в коем случае не вынудит меня отказаться от политики. Я хочу как можно быстрее завершить лечение и вернуться к участию в предвыборной кампании", - заявил Бабиш в видеосюжете в соцсети Х. По словам Бабиша, тот мужчина, который трусливо сзади ударил его костылем, пришел на митинг движения ANO не для того, чтобы участвовать в дискуссии, а именно для сведения счетов с экс-премьером. "Судя по материалам СМИ, этот человек давно уже меня ненавидит. Мы готовы дискутировать и с нашими политическими противниками, но только с помощью аргументов, а не костылей. Мы ведем позитивную кампанию", - подчеркнул Бабиш. Экс-премьер поблагодарил всех, кто после инцидента на митинге выразил ему соболезнование, а также тех, кто поздравил его с днем рождения. Во вторник Бабишу исполнился 71 год. Нападение на Бабиша осудили президент республики Петр Павел и премьер Петр Фиала, а также премьер Венгрии Виктор Орбан, партия которого в Европарламенте входит в одну политическую фракцию с движением ANO. Судя по последним социологическим опросам, правоцентристское движение ANO является фаворитом предстоящих выборов в парламент, за него готовы проголосовать около трети (31-33%) избирателей. О поддержке правящей праволиберальной коалиции SPOLU ("Вместе"), возглавляемой премьером Фиалой, заявляют 19-21% избирателей. Полиция, которая сразу задержала напавшего на Бабиша мужчину, квалифицировала его действия по статьям "Хулиганство" и "Попытка нанесения ущерба здоровью". Сам напавший, 64-летний пенсионер Владислав Н., во вторник в интервью изданию Idnes назвал свои действия "тотальным замыканием". "Это было тотальное замыкание. Я совсем не понимаю, как я мог при людях нечто подобное совершить", - сказал напавший на экс-премьера человек.

https://ria.ru/20250901/chekhiya-2038960309.html

https://ria.ru/20250829/flag-2038341484.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, андрей бабиш, петр павел, петр фиала