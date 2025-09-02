Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о геомагнитной буре, которая накрыла Землю
Наука
 
09:28 02.09.2025
Ученые рассказали о геомагнитной буре, которая накрыла Землю
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся в понедельник около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "В настоящее время на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся вчера около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы. Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день и, с большой вероятностью, часть среды по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Ученые добавили, что геомагнитная буря пока развивается по самому "мягкому сценарию". "На данный момент геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний", - отметили ученые. Согласно тем же прогнозным оценкам, в середине дня знак магнитного поля должен переключиться, после чего, в отсутствие сдерживающих факторов, геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" уровень G3, подчеркнули в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
земля
Ученые рассказали о геомагнитной буре, которая накрыла Землю

ИКИ РАН: начавшаяся накануне геомагнитная буря развивается по мягкому сценарию

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся в понедельник около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В настоящее время на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся вчера около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы. Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день и, с большой вероятностью, часть среды по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Ученые добавили, что геомагнитная буря пока развивается по самому "мягкому сценарию".
"На данный момент геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний", - отметили ученые.
Согласно тем же прогнозным оценкам, в середине дня знак магнитного поля должен переключиться, после чего, в отсутствие сдерживающих факторов, геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" уровень G3, подчеркнули в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
