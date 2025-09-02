Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили комплекс по сборке БПЛА под Киевом
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 02.09.2025
ВС России поразили комплекс по сборке БПЛА под Киевом
Удары нанесены по авиаремонтному комплексу в городе Белая Церковь в Киевской области, где ВСУ производят сборку ударных беспилотников, а также обучают пилотов
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Удары нанесены по авиаремонтному комплексу в городе Белая Церковь в Киевской области, где ВСУ производят сборку ударных беспилотников, а также обучают пилотов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Взрывы были слышны в западной части города в основном. Со стороны Белоцерковского авиаремонтного комплекса, где производятся и испытываются ударные БПЛА. Там же проводится обучение пилотов БПЛА. По сообщениям из Белой Церкви, погибло около двух десятков обучающихся и инструкторов. Сразу скажу: инструкторы местные", - сообщил Лебедев. По его словам, удар был нанесен и по военной части ВСУ в районе города. После взрыва туда направилось более десяти машин скорой помощи.
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Удары нанесены по авиаремонтному комплексу в городе Белая Церковь в Киевской области, где ВСУ производят сборку ударных беспилотников, а также обучают пилотов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Взрывы были слышны в западной части города в основном. Со стороны Белоцерковского авиаремонтного комплекса, где производятся и испытываются ударные БПЛА. Там же проводится обучение пилотов БПЛА. По сообщениям из Белой Церкви, погибло около двух десятков обучающихся и инструкторов. Сразу скажу: инструкторы местные", - сообщил Лебедев.
По его словам, удар был нанесен и по военной части ВСУ в районе города. После взрыва туда направилось более десяти машин скорой помощи.
ВС России нанесли удар по цехам сборки БПЛА в Киевской области
6 января, 10:19
