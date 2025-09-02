https://ria.ru/20250902/boeviki-2039027420.html

ВС России поразили комплекс по сборке БПЛА под Киевом

ВС России поразили комплекс по сборке БПЛА под Киевом - РИА Новости, 02.09.2025

ВС России поразили комплекс по сборке БПЛА под Киевом

Удары нанесены по авиаремонтному комплексу в городе Белая Церковь в Киевской области, где ВСУ производят сборку ударных беспилотников, а также обучают пилотов,... РИА Новости, 02.09.2025

ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Удары нанесены по авиаремонтному комплексу в городе Белая Церковь в Киевской области, где ВСУ производят сборку ударных беспилотников, а также обучают пилотов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Взрывы были слышны в западной части города в основном. Со стороны Белоцерковского авиаремонтного комплекса, где производятся и испытываются ударные БПЛА. Там же проводится обучение пилотов БПЛА. По сообщениям из Белой Церкви, погибло около двух десятков обучающихся и инструкторов. Сразу скажу: инструкторы местные", - сообщил Лебедев. По его словам, удар был нанесен и по военной части ВСУ в районе города. После взрыва туда направилось более десяти машин скорой помощи.

