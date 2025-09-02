Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" представил отчет об устойчивом развитии за 2024 год - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/bilayn-2038932172.html
"Билайн" представил отчет об устойчивом развитии за 2024 год
"Билайн" представил отчет об устойчивом развитии за 2024 год - РИА Новости, 02.09.2025
"Билайн" представил отчет об устойчивом развитии за 2024 год
Оператор "Билайн" опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2024 год, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:00:00+03:00
2025-09-02T10:00:00+03:00
билайн
вымпелком
мобильная связь
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Оператор "Билайн" опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2024 год, сообщает пресс-служба компании.Документ подготовлен в соответствии с международными стандартами GRI и SASB, а также с учетом методических рекомендаций министерства экономического развития и базовых индикаторов результативности РСПП. Отчет верифицирован независимым аудитором.В корпорации отметили, что для компании является приоритетом разработка и внедрение сквозных технологий для преодоления социальных и экологических вызовов."Для нас устойчивое развитие — это стратегический курс, интегрированный в бизнес. Наш отчет показывает, как технологии становятся драйвером позитивных изменений в масштабах страны", – сказала руководитель по устойчивому развитию Билайна Евгения Чистова, ее слова приводит пресс-служба.Она подчеркнула, что работа оператора в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG) – это прямой вклад в технологический суверенитет и экологическую безопасность России."Мы трансформируем принципы устойчивого развития в конкретные решения, укрепляя социальный капитал и создавая ответственную среду для будущих поколений", – отметила Чистова.Компания является партнером национальных проектов "Демография", "Наука и университеты" и "Цифровая экономика", создавая сервисы для медицины, поддержки образования и решения социальных проблем.Платформа "билайндлядетей.рф" стала ресурсом для более чем 150 тысяч пользователей. Это обзор помогающих цифровых технологий с пошаговым обучением их использования. В 2024 году его дополнили обзором компьютерных игр для незрячих детей и обучающими курсами по офисным программам, необходимым для учебы.Технологическое партнерство с ПСО "ЛизаАлерт" длится более 13 лет. В 2024 году благодаря горячей линии, сервисам SMS-информирования и Big Data-аналитики было спасено 38 989 человек. Почти 90 тыс. добровольцев по всей России подключены к системе оповещений.Совместно с Сеченовским университетом разработаны решения на основе искусственного интеллекта (компьютерное зрение, аудиоаналитика) для ранней диагностики и предотвращения критических заболеваний.Через сервисы мобильной коммерции для благотворительных фондов за год собрано более 670 миллионов рублей. Оператор является партнером Российского Красного Креста и предоставляет мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений – приграничных регионов, которые оказались в зоне военных действий.Экологическая стратегия интегрирована в бизнес-процессы компании, ее цель – управление рисками нарушения экосистем и интеграция природосберегающих технологий в основную инфраструктуру.Центр обработки данных (ЦОД), расположенный в Ярославле, прошел сертификацию в системе экологической сертификации "GREEN ZOOM Центры обработки данных", получив наивысшую оценку "Золото" от АНО "НИИУРС".Компания развивает сотрудничество с ведущими вузами, такими как ИТМО, для развития экотехнологий и подготовки соответствующих кадров.В рамках работ по ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье провайдер предоставил бесплатную горячую линию и дал природоохранным фондам возможность привлекать целевые пожертвования через свой сервис мобильной коммерции.На социальную поддержку 24 954 сотрудников оператора направлено 643,8 миллиона рублей, а на охрану труда — 120,7 миллиона рублей. Уровень травматизма (LTIFR) составил 0,16. Среднегодовое время, затраченное на обучение, коучинговые сессии и повышение квалификации в среднем на человека – 31 час.Забота о сотрудниках и их семьях – один из ключевых приоритетов оператора. В 2024 году компания продолжала развивать программы поддержки сотрудников, обеспечивая не только гарантированные государством льготы, но и дополнительные меры материальной и социальной помощи. Гибридный формат работы позволяет молодым семьям эффективно совмещать профессиональное и карьерное развитие и заботу о семье. В 2024 году программа благополучия сотрудников "Сфера" объединила почти 10 тысяч человек.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, мобильная связь, россия, технологии
Билайн, ВымпелКом, мобильная связь, Россия, Технологии
"Билайн" представил отчет об устойчивом развитии за 2024 год

Компания "Билайн" показала отчет об устойчивом развитии за 2024 год

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Оператор "Билайн" опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2024 год, сообщает пресс-служба компании.
Документ подготовлен в соответствии с международными стандартами GRI и SASB, а также с учетом методических рекомендаций министерства экономического развития и базовых индикаторов результативности РСПП. Отчет верифицирован независимым аудитором.
В корпорации отметили, что для компании является приоритетом разработка и внедрение сквозных технологий для преодоления социальных и экологических вызовов.
"Для нас устойчивое развитие — это стратегический курс, интегрированный в бизнес. Наш отчет показывает, как технологии становятся драйвером позитивных изменений в масштабах страны", – сказала руководитель по устойчивому развитию Билайна Евгения Чистова, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что работа оператора в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG) – это прямой вклад в технологический суверенитет и экологическую безопасность России.
"Мы трансформируем принципы устойчивого развития в конкретные решения, укрепляя социальный капитал и создавая ответственную среду для будущих поколений", – отметила Чистова.
Компания является партнером национальных проектов "Демография", "Наука и университеты" и "Цифровая экономика", создавая сервисы для медицины, поддержки образования и решения социальных проблем.
Платформа "билайндлядетей.рф" стала ресурсом для более чем 150 тысяч пользователей. Это обзор помогающих цифровых технологий с пошаговым обучением их использования. В 2024 году его дополнили обзором компьютерных игр для незрячих детей и обучающими курсами по офисным программам, необходимым для учебы.
Технологическое партнерство с ПСО "ЛизаАлерт" длится более 13 лет. В 2024 году благодаря горячей линии, сервисам SMS-информирования и Big Data-аналитики было спасено 38 989 человек. Почти 90 тыс. добровольцев по всей России подключены к системе оповещений.
Совместно с Сеченовским университетом разработаны решения на основе искусственного интеллекта (компьютерное зрение, аудиоаналитика) для ранней диагностики и предотвращения критических заболеваний.
Через сервисы мобильной коммерции для благотворительных фондов за год собрано более 670 миллионов рублей. Оператор является партнером Российского Красного Креста и предоставляет мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений – приграничных регионов, которые оказались в зоне военных действий.
Экологическая стратегия интегрирована в бизнес-процессы компании, ее цель – управление рисками нарушения экосистем и интеграция природосберегающих технологий в основную инфраструктуру.
Центр обработки данных (ЦОД), расположенный в Ярославле, прошел сертификацию в системе экологической сертификации "GREEN ZOOM Центры обработки данных", получив наивысшую оценку "Золото" от АНО "НИИУРС".
Компания развивает сотрудничество с ведущими вузами, такими как ИТМО, для развития экотехнологий и подготовки соответствующих кадров.
В рамках работ по ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье провайдер предоставил бесплатную горячую линию и дал природоохранным фондам возможность привлекать целевые пожертвования через свой сервис мобильной коммерции.
На социальную поддержку 24 954 сотрудников оператора направлено 643,8 миллиона рублей, а на охрану труда — 120,7 миллиона рублей. Уровень травматизма (LTIFR) составил 0,16. Среднегодовое время, затраченное на обучение, коучинговые сессии и повышение квалификации в среднем на человека – 31 час.
Забота о сотрудниках и их семьях – один из ключевых приоритетов оператора. В 2024 году компания продолжала развивать программы поддержки сотрудников, обеспечивая не только гарантированные государством льготы, но и дополнительные меры материальной и социальной помощи. Гибридный формат работы позволяет молодым семьям эффективно совмещать профессиональное и карьерное развитие и заботу о семье. В 2024 году программа благополучия сотрудников "Сфера" объединила почти 10 тысяч человек.
 
БилайнВымпелКоммобильная связьРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала