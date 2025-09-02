"Билайн" представил отчет об устойчивом развитии за 2024 год

https://ria.ru/20250902/bilayn-2038932172.html

Оператор "Билайн" опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2024 год, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Оператор "Билайн" опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2024 год, сообщает пресс-служба компании.Документ подготовлен в соответствии с международными стандартами GRI и SASB, а также с учетом методических рекомендаций министерства экономического развития и базовых индикаторов результативности РСПП. Отчет верифицирован независимым аудитором.В корпорации отметили, что для компании является приоритетом разработка и внедрение сквозных технологий для преодоления социальных и экологических вызовов."Для нас устойчивое развитие — это стратегический курс, интегрированный в бизнес. Наш отчет показывает, как технологии становятся драйвером позитивных изменений в масштабах страны", – сказала руководитель по устойчивому развитию Билайна Евгения Чистова, ее слова приводит пресс-служба.Она подчеркнула, что работа оператора в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG) – это прямой вклад в технологический суверенитет и экологическую безопасность России."Мы трансформируем принципы устойчивого развития в конкретные решения, укрепляя социальный капитал и создавая ответственную среду для будущих поколений", – отметила Чистова.Компания является партнером национальных проектов "Демография", "Наука и университеты" и "Цифровая экономика", создавая сервисы для медицины, поддержки образования и решения социальных проблем.Платформа "билайндлядетей.рф" стала ресурсом для более чем 150 тысяч пользователей. Это обзор помогающих цифровых технологий с пошаговым обучением их использования. В 2024 году его дополнили обзором компьютерных игр для незрячих детей и обучающими курсами по офисным программам, необходимым для учебы.Технологическое партнерство с ПСО "ЛизаАлерт" длится более 13 лет. В 2024 году благодаря горячей линии, сервисам SMS-информирования и Big Data-аналитики было спасено 38 989 человек. Почти 90 тыс. добровольцев по всей России подключены к системе оповещений.Совместно с Сеченовским университетом разработаны решения на основе искусственного интеллекта (компьютерное зрение, аудиоаналитика) для ранней диагностики и предотвращения критических заболеваний.Через сервисы мобильной коммерции для благотворительных фондов за год собрано более 670 миллионов рублей. Оператор является партнером Российского Красного Креста и предоставляет мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений – приграничных регионов, которые оказались в зоне военных действий.Экологическая стратегия интегрирована в бизнес-процессы компании, ее цель – управление рисками нарушения экосистем и интеграция природосберегающих технологий в основную инфраструктуру.Центр обработки данных (ЦОД), расположенный в Ярославле, прошел сертификацию в системе экологической сертификации "GREEN ZOOM Центры обработки данных", получив наивысшую оценку "Золото" от АНО "НИИУРС".Компания развивает сотрудничество с ведущими вузами, такими как ИТМО, для развития экотехнологий и подготовки соответствующих кадров.В рамках работ по ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье провайдер предоставил бесплатную горячую линию и дал природоохранным фондам возможность привлекать целевые пожертвования через свой сервис мобильной коммерции.На социальную поддержку 24 954 сотрудников оператора направлено 643,8 миллиона рублей, а на охрану труда — 120,7 миллиона рублей. Уровень травматизма (LTIFR) составил 0,16. Среднегодовое время, затраченное на обучение, коучинговые сессии и повышение квалификации в среднем на человека – 31 час.Забота о сотрудниках и их семьях – один из ключевых приоритетов оператора. В 2024 году компания продолжала развивать программы поддержки сотрудников, обеспечивая не только гарантированные государством льготы, но и дополнительные меры материальной и социальной помощи. Гибридный формат работы позволяет молодым семьям эффективно совмещать профессиональное и карьерное развитие и заботу о семье. В 2024 году программа благополучия сотрудников "Сфера" объединила почти 10 тысяч человек.

