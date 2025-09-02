Рейтинг@Mail.ru
Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 02.09.2025
04:46 02.09.2025
Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН
Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево. "Бельгия признает Палестину на сессии ООН! А против Израиля вводятся жесткие санкции. Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками ХАМАС также будут резко осуждаться... Бельгия признает Палестину в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии!" - написал министр на своей странице в соцсети X. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
в мире, палестина, бельгия, франция, эммануэль макрон, махмуд аббас, оон, хамас, генеральная ассамблея оон
В мире, Палестина, Бельгия, Франция, Эммануэль Макрон, Махмуд Аббас, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН
© AP Photo / Francois WalschaertsЗдание парламента Бельгии в Брюсселе
© AP Photo / Francois Walschaerts
Здание парламента Бельгии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево.
"Бельгия признает Палестину на сессии ООН! А против Израиля вводятся жесткие санкции. Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками ХАМАС также будут резко осуждаться... Бельгия признает Палестину в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии!" - написал министр на своей странице в соцсети X.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
