https://ria.ru/20250902/belgija-2038980370.html

Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН

Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 02.09.2025

Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН

Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T04:46:00+03:00

2025-09-02T04:46:00+03:00

2025-09-02T04:46:00+03:00

в мире

палестина

бельгия

франция

эммануэль макрон

махмуд аббас

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148115/17/1481151708_0:213:4080:2508_1920x0_80_0_0_d077ac1a5d289948d3f7164da321f81e.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево. "Бельгия признает Палестину на сессии ООН! А против Израиля вводятся жесткие санкции. Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками ХАМАС также будут резко осуждаться... Бельгия признает Палестину в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии!" - написал министр на своей странице в соцсети X. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250811/avstraliya-2034501015.html

https://ria.ru/20250731/palestina-2032484555.html

палестина

бельгия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, бельгия, франция, эммануэль макрон, махмуд аббас, оон, хамас, генеральная ассамблея оон