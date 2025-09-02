https://ria.ru/20250902/beglov-2039150732.html

Беглов: Петербург сохраняет лидерство в сфере социального строительства

Беглов: Петербург сохраняет лидерство в сфере социального строительства - РИА Новости, 02.09.2025

Беглов: Петербург сохраняет лидерство в сфере социального строительства

Санкт-Петербург сохраняет лидерство в сфере социального строительства, задав высокую планку, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 02.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург сохраняет лидерство в сфере социального строительства, задав высокую планку, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, во вторник на рабочем совещании Беглова с членами городского правительства рассматривалась "дорожная карта" по достижению показателя объема ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости. Эти показатели установлены указом президента РФ для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности региональных исполнительных органов власти. Планируется, что в 2025 году в Петербурге будет введено около 2,5 миллиона квадратных метров жилья. К настоящему времени план выполнен более чем на 55%. "Сегодня в городе отсутствуют риски невыполнения показателей федерального проекта "Жилье". Петербург - безусловный лидер России в сфере социального строительства. Мы задали очень высокую планку", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что уже 4 года каждое разрешение на строительство жилых комплексов город выдает только при условии обеспеченности их объектами социальной инфраструктуры. Все новые кварталы сдаются в соответствии с этими требованиями. В этом году в эксплуатацию будет сдано порядка 100 социальных объектов, более половины из которых - детские сады и школы. Для сбалансированного социально-экономического развития города ведётся мониторинг обеспеченности населения объектами жилой и нежилой недвижимости. Применяются различные формы работы с инвесторами, в том числе государственно-частное партнерство с привлечением внебюджетных источников финансирования. "Эти и другие меры стимулируют и поддерживают инвестиционную активность в строительной сфере, снижают нагрузку на городской бюджет и позволяют нам сохранять лидерские позиции в России по жилищному и социальному строительству", – отметил губернатор. Ликвидировав в 2024 году накопленный дефицит социальных объектов, в этом году Петербург перешел к их плановому строительству. В 2025-2030 годах в Северной столице построят более 16 миллионов квадратных метров жилья и более 8,5 миллиона квадратных метров объектов нежилого назначения.

