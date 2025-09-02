ЦБ рассказал о последствиях сокращения ликвидной части ФНБ
ЦБ: сокращение ликвидной части ФНБ ставит вопрос о сохранении цены отсечения
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения цены отсечения в бюджетном правиле, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, опубликованном ЦБ.
"Ожидаемая понижательная динамика ликвидной части ФНБ вместе с рисками более значительного снижения цен на энергоносители ставит вопрос о целесообразности сохранения действующих базовых цен на сырье", - говорится в документе.
Сейчас цена отсечения в бюджетном правиле составляет 60 долларов за баррель: при цене нефти выше этого уровня дополнительные нефтегазовые доходы бюджета направляются в ФНБ, а если цена опускается ниже этой отметки, Минфин вправе направить средства фонда на расходы.
Еще весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов говорил о необходимости донастройки бюджетного правила, поскольку, по его словам, цена отсечения в 60 долларов за баррель не отвечает вызовам времени. Однако позже Минфин заявил, что не планирует менять его параметры при подготовке проекта бюджета на 2026-2028 годы.
"Возможное снижение базовых цен на сырье в бюджетном правиле будет предполагать среднесрочное ужесточение бюджетной политики", – отмечает ЦБ.
Регулятор указывает, что на среднесрочном горизонте важную роль играют риски достаточности средств ФНБ, которые могут понадобиться для финансирования дефицита бюджета.
"На 01.07.2025 объем средств фонда на счетах в Банке России (ликвидной части ФНБ) составил 4,1 триллиона рублей (менее 2% ВВП). С учетом ожидаемой динамики цен на углеводороды и дальнейшего инвестирования средств фонда во внутрироссийские активы даже при положительной переоценке ликвидная часть ФНБ продолжит сокращаться. На среднесрочном горизонте прогнозируются выпадающие не нефтегазовые доходы и ежегодное нетто-расходование средств ФНБ в рамках бюджетного правила", - говорится в документе.