ЦБ рассказал о последствиях сокращения ликвидной части ФНБ - РИА Новости, 02.09.2025
15:17 02.09.2025 (обновлено: 15:19 02.09.2025)
ЦБ рассказал о последствиях сокращения ликвидной части ФНБ
ЦБ рассказал о последствиях сокращения ликвидной части ФНБ - РИА Новости, 02.09.2025
ЦБ рассказал о последствиях сокращения ликвидной части ФНБ
Сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения цены отсечения в бюджетном правиле, говорится в проекте... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения цены отсечения в бюджетном правиле, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, опубликованном ЦБ. "Ожидаемая понижательная динамика ликвидной части ФНБ вместе с рисками более значительного снижения цен на энергоносители ставит вопрос о целесообразности сохранения действующих базовых цен на сырье", - говорится в документе. Сейчас цена отсечения в бюджетном правиле составляет 60 долларов за баррель: при цене нефти выше этого уровня дополнительные нефтегазовые доходы бюджета направляются в ФНБ, а если цена опускается ниже этой отметки, Минфин вправе направить средства фонда на расходы. Еще весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов говорил о необходимости донастройки бюджетного правила, поскольку, по его словам, цена отсечения в 60 долларов за баррель не отвечает вызовам времени. Однако позже Минфин заявил, что не планирует менять его параметры при подготовке проекта бюджета на 2026-2028 годы. "Возможное снижение базовых цен на сырье в бюджетном правиле будет предполагать среднесрочное ужесточение бюджетной политики", – отмечает ЦБ. Регулятор указывает, что на среднесрочном горизонте важную роль играют риски достаточности средств ФНБ, которые могут понадобиться для финансирования дефицита бюджета. "На 01.07.2025 объем средств фонда на счетах в Банке России (ликвидной части ФНБ) составил 4,1 триллиона рублей (менее 2% ВВП). С учетом ожидаемой динамики цен на углеводороды и дальнейшего инвестирования средств фонда во внутрироссийские активы даже при положительной переоценке ликвидная часть ФНБ продолжит сокращаться. На среднесрочном горизонте прогнозируются выпадающие не нефтегазовые доходы и ежегодное нетто-расходование средств ФНБ в рамках бюджетного правила", - говорится в документе.
