https://ria.ru/20250902/bank-2039125973.html

ЦБ рассказал о последствиях сокращения ликвидной части ФНБ

ЦБ рассказал о последствиях сокращения ликвидной части ФНБ - РИА Новости, 02.09.2025

ЦБ рассказал о последствиях сокращения ликвидной части ФНБ

Сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения цены отсечения в бюджетном правиле, говорится в проекте... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:17:00+03:00

2025-09-02T15:17:00+03:00

2025-09-02T15:19:00+03:00

экономика

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения цены отсечения в бюджетном правиле, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, опубликованном ЦБ. "Ожидаемая понижательная динамика ликвидной части ФНБ вместе с рисками более значительного снижения цен на энергоносители ставит вопрос о целесообразности сохранения действующих базовых цен на сырье", - говорится в документе. Сейчас цена отсечения в бюджетном правиле составляет 60 долларов за баррель: при цене нефти выше этого уровня дополнительные нефтегазовые доходы бюджета направляются в ФНБ, а если цена опускается ниже этой отметки, Минфин вправе направить средства фонда на расходы. Еще весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов говорил о необходимости донастройки бюджетного правила, поскольку, по его словам, цена отсечения в 60 долларов за баррель не отвечает вызовам времени. Однако позже Минфин заявил, что не планирует менять его параметры при подготовке проекта бюджета на 2026-2028 годы. "Возможное снижение базовых цен на сырье в бюджетном правиле будет предполагать среднесрочное ужесточение бюджетной политики", – отмечает ЦБ. Регулятор указывает, что на среднесрочном горизонте важную роль играют риски достаточности средств ФНБ, которые могут понадобиться для финансирования дефицита бюджета. "На 01.07.2025 объем средств фонда на счетах в Банке России (ликвидной части ФНБ) составил 4,1 триллиона рублей (менее 2% ВВП). С учетом ожидаемой динамики цен на углеводороды и дальнейшего инвестирования средств фонда во внутрироссийские активы даже при положительной переоценке ликвидная часть ФНБ продолжит сокращаться. На среднесрочном горизонте прогнозируются выпадающие не нефтегазовые доходы и ежегодное нетто-расходование средств ФНБ в рамках бюджетного правила", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250820/dolja-2036406345.html

https://ria.ru/20250829/rubl-2038160295.html

https://ria.ru/20250617/novak-2023272883.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)