На Волгоградском проспекте и Марксистской улице заменят асфальт

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене свыше 490 тысяч квадратных метров асфальта на Волгоградском проспекте и Марксистской улице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году выполняем обновление одной из ключевых столичных магистралей - Волгоградского проспекта и улицы Марксистская. Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. В рамках работ заменим в общей сложности более 490 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что последний раз дорожное полотно меняли в 2021 году. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Волгоградский проспект, составляет три года. "Работы проводим в несколько этапов: выполняем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем укладываем новое асфальтобетонное полотно и наносим дорожную разметку. В мероприятиях задействованы 217 специалистов и 143 единицы специализированной техники", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках благоустройства Волгоградского проспекта и Марксистской улицы воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, модернизируют систему освещения, установят скамейки и новые остановочные павильоны, проведут озеленение.

