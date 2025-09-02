https://ria.ru/20250902/anokhin-2039038021.html

Анохин: фестиваль баскетбола "Смоленская крепость" прошел на высоком уровне

смоленская область

василий анохин

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Третий Международный фестиваль баскетбола 3х3 "Смоленская крепость", посвященный 80-летию атомной промышленности России, прошел на высоком уровне, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Смоленск вновь стал центром спортивных событий. На площади Ленина состоялся третий Международный фестиваль баскетбола 3х3 "Смоленская крепость", посвященный 80-летию атомной промышленности России", — написал Анохин в своем телеграм-канале. И добавил, что соревнования собрали баскетболистов из России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Сербии, Китая, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Союза Африканских стран. "Организовали фестиваль совместно с министерством спорта РФ, Центром современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом, Смоленской АЭС, Российской, Смоленской и Белорусской федерациями баскетбола, а также "Единой Континентальной Лигой 3х3"", — написал губернатор. Анохин уточнил, что награды завоевали спортсмены из Смоленска, Белоруссии, ДНР, Сербии и Казани. Помимо этого, в выходные на площади Ленина прошли турнир по спортивному программированию "Кубок губернатора Смоленской области", Международный "Кубок Союзного государства" по шахматам и Кубок Смоленской области по брейк-дансу "На семи холмах". Для гостей работали зоны игровых активностей и детской анимации, скалодром, выставка спортивного туризма, ярмарка ремесленников Смоленской области, презентация Смоленского государственного университета спорта, посвященная 95-летию вуза. "Признателен Концерну Росэнергоатом, а также нашим гостям — олимпийским чемпионам Евгению Яковлевичу Гомельскому и Ирине Владимировне Сумниковой за поддержку и вклад в развитие баскетбола. В очередной раз фестиваль прошел на высоком уровне", — заключил Анохин.

