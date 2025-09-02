https://ria.ru/20250902/alzhir-2039214471.html

В Алжире опровергли сообщения о контрабанде украинских беспилотников

АЛЖИР, 2 сен - РИА Новости. Информация о контрабанде украинских беспилотников в Ливию через территорию Алжира не соответствует действительности, заявил РИА Новости член комитета Национальной народной ассамблеи (парламента) Алжира по обороне Муса Харфи. Ранее сразу насколько арабских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Правительство национального единства на западе Ливии под руководством Абдельхамида Дбейбы могло получить партию беспилотников украинского производства для борьбы с вооруженной оппозицией. По данным СМИ, БПЛА якобы провезли через территорию Алжира, который, в свою очередь, граничит с Ливией. Кроме того, в схеме контрабанды части БПЛА задействованы посредники из Азербайджана, сообщали СМИ, ссылаясь на источники. "Разумеется, существуют различные стороны, стремящиеся нанести ущерб Алжиру. Однако страна придерживается своей нейтральной политики и соблюдает стабильность на региональной и международной аренах. Распространяемая информация не более, чем клевета, не имеющая ничего общего с реальностью", - сказал он. Алжирский парламентарий также отметил, что его страна всегда сохраняла нейтралитет в сторонних конфликтах и действовала по принципу уважения суверенитета других государств.

