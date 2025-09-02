Рейтинг@Mail.ru
Липецкие земледельцы собрали свыше 3 млн тонн зерновых
Липецкая область
 
18:46 02.09.2025
Липецкие земледельцы собрали свыше 3 млн тонн зерновых
Липецкие земледельцы собрали свыше 3 млн тонн зерновых - РИА Новости, 02.09.2025
Липецкие земледельцы собрали свыше 3 млн тонн зерновых
Аграрии Липецкой области собрали 3 миллиона 50 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
ЛИПЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали 3 миллиона 50 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что больше всех в "копилку" урожая 2025 года внесли аграрии Добринского района: они намолотили 324 тысячи тонн зерна. Уборка зерновых на территории района практически завершена. Самую высокую урожайность показывает на данный момент Лебедянский район – там собирают порядка 65 центнеров с гектара. Средняя урожайность по региону – 52,2 центнера с гектара. Артамонов высоко оценил работу липецких земледельцев. Отмечается, что местные аграрии начали сеять озимые, хозяйства обеспечены семенами. Причем большинство сортов пшеницы – отечественной селекции, а овес – российский на 100%. "В ближайшее время у нас откроется второй комплекс крупного семенного завода на Елецкой площадке ОЭЗ “Липецк”. Будет еще больше своих семян. А наше сельское хозяйство станет еще независимее от внешнеэкономической ситуации, и, конечно, продуктивнее – липецкие аграрии это умеют", – отметил Артамонов.
липецкая область
липецкая область, игорь артамонов
Липецкие земледельцы собрали свыше 3 млн тонн зерновых

ЛИПЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали 3 миллиона 50 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что больше всех в "копилку" урожая 2025 года внесли аграрии Добринского района: они намолотили 324 тысячи тонн зерна. Уборка зерновых на территории района практически завершена.
Самую высокую урожайность показывает на данный момент Лебедянский район – там собирают порядка 65 центнеров с гектара. Средняя урожайность по региону – 52,2 центнера с гектара.
Артамонов высоко оценил работу липецких земледельцев. Отмечается, что местные аграрии начали сеять озимые, хозяйства обеспечены семенами. Причем большинство сортов пшеницы – отечественной селекции, а овес – российский на 100%.
"В ближайшее время у нас откроется второй комплекс крупного семенного завода на Елецкой площадке ОЭЗ “Липецк”. Будет еще больше своих семян. А наше сельское хозяйство станет еще независимее от внешнеэкономической ситуации, и, конечно, продуктивнее – липецкие аграрии это умеют", – отметил Артамонов.
Две новые школы более чем на 1,7 тысячи мест открылись в Липецке
Две новые школы более чем на 2,7 тысячи мест открылись в Липецке
Липецкая область
 
 
