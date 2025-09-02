https://ria.ru/20250902/afganistan-2039071789.html

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи - РИА Новости, 02.09.2025

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи человек, пострадавших - более 3,1 тысячи, заявил пресс-секретарь верховного лидера... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:21:00+03:00

2025-09-02T13:21:00+03:00

2025-09-02T13:42:00+03:00

в мире

афганистан

кунар

лагман (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039041065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ee19ff94033dfae64010ec9b2c2d30d.jpg

ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи человек, пострадавших - более 3,1 тысячи, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий."Число погибших... в провинции Кунар в результате землетрясения к настоящему моменту - 1411 человек, получивших травмы - 3124 человека, 5412 домов разрушены", - написал Моджахед на своей странице в соцсети Х.По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.

https://ria.ru/20250901/rossiya-2038874520.html

афганистан

кунар

лагман (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, кунар, лагман (провинция)