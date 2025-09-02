Рейтинг@Mail.ru
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи
13:21 02.09.2025 (обновлено: 13:42 02.09.2025)
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи - РИА Новости, 02.09.2025
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи человек, пострадавших - более 3,1 тысячи, заявил пресс-секретарь верховного лидера... РИА Новости, 02.09.2025
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи человек, пострадавших - более 3,1 тысячи, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий."Число погибших... в провинции Кунар в результате землетрясения к настоящему моменту - 1411 человек, получивших травмы - 3124 человека, 5412 домов разрушены", - написал Моджахед на своей странице в соцсети Х.По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи

Более 3,1 тысячи человек пострадали при землетрясении в Афганистане

ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи человек, пострадавших - более 3,1 тысячи, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
"Число погибших... в провинции Кунар в результате землетрясения к настоящему моменту - 1411 человек, получивших травмы - 3124 человека, 5412 домов разрушены", - написал Моджахед на своей странице в соцсети Х.
По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
1 сентября, 15:38
1 сентября, 15:38
 
