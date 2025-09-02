В ООН оценили число пострадавших при землетрясении в Афганистане
УКГВ ООН: землетрясение в Афганистане могло затронуть сотни тысяч человек
© Фото : Bakhtar News Agency
ЖЕНЕВА, 2 сен - РИА Новости. Сотни тысяч людей могут быть затронуты землетрясением в Афганистане, заявил координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Индрика Ратватте.
"Из-за удалённости этих провинций и плотности населения потенциально сотни тысяч человек могут быть затронуты землетрясением", - сказал он на брифинге в Женеве.
Он отметил, что по предварительным данным ООН, непосредственно пострадали уже до 12 000 человек, наиболее пострадавшими являются округа Чавкай и Нургал в провинции Кунар и округ Дара-и-Нур в провинции Нангархар. Ожидается, что число жертв будет расти по мере прибытия поисково-спасательных групп в пострадавшие районы.
Ратватте пояснил, что доступ спасателей осложняется тем, что это высокогорная местность, а дороги, ведущие к пострадавшим провинциям, разрушены. Он сообщил, что на месте работают 20 команд по экстренной оценке последствий землетрясения, 15 мобильных бригад работают для оказания медицинский помощи.
"Мы призываем к международной поддержке и солидарности с Афганистаном", - отметил он.
По последним данным Красного Креста, на утро вторника число жертв стихии превысило 1 тысячу, количество пострадавших увеличилось до 3,25 тысячи человек, разрушено более 8 тысяч домов.
Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три крупных смертоносных землетрясения, а также засухи, наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.