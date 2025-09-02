https://ria.ru/20250902/afganistan-2039070519.html

В ООН оценили число пострадавших при землетрясении в Афганистане

В ООН оценили число пострадавших при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2025

В ООН оценили число пострадавших при землетрясении в Афганистане

Сотни тысяч людей могут быть затронуты землетрясением в Афганистане, заявил координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:19:00+03:00

2025-09-02T13:19:00+03:00

2025-09-02T13:19:00+03:00

в мире

афганистан

кунар

нангархар

оон

красный крест

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797252769_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_63b90eec5f5dcf0a570ea9d5234dcb45.jpg

ЖЕНЕВА, 2 сен - РИА Новости. Сотни тысяч людей могут быть затронуты землетрясением в Афганистане, заявил координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Индрика Ратватте. "Из-за удалённости этих провинций и плотности населения потенциально сотни тысяч человек могут быть затронуты землетрясением", - сказал он на брифинге в Женеве. Он отметил, что по предварительным данным ООН, непосредственно пострадали уже до 12 000 человек, наиболее пострадавшими являются округа Чавкай и Нургал в провинции Кунар и округ Дара-и-Нур в провинции Нангархар. Ожидается, что число жертв будет расти по мере прибытия поисково-спасательных групп в пострадавшие районы. Ратватте пояснил, что доступ спасателей осложняется тем, что это высокогорная местность, а дороги, ведущие к пострадавшим провинциям, разрушены. Он сообщил, что на месте работают 20 команд по экстренной оценке последствий землетрясения, 15 мобильных бригад работают для оказания медицинский помощи. "Мы призываем к международной поддержке и солидарности с Афганистаном", - отметил он. По последним данным Красного Креста, на утро вторника число жертв стихии превысило 1 тысячу, количество пострадавших увеличилось до 3,25 тысячи человек, разрушено более 8 тысяч домов. Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три крупных смертоносных землетрясения, а также засухи, наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.

https://ria.ru/20250902/zemletryaseniya-2007928080.html

https://ria.ru/20250901/afganistan-2038960815.html

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html

афганистан

кунар

нангархар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, кунар, нангархар, оон, красный крест